Foot: un attaquant vedette de Stuttgart jouait sous une fausse identité

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Le Congolais Silas Wamangituka, auteur de onze buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, a joué deux saisons sous une fausse identité, à la suite d'une manipulation de son ancien agent, ont révélé mardi le club et le joueur.

Citoyen de la RD Congo, l'attaquant passé par la Belgique puis par le Paris FC (Ligue 2 française) s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Il est né le 6 octobre 1998 et non 1999 comme indiqué sur ses faux papiers.

"Les raisons (de cette manipulation) ne sont pas liées à des questions de droit de séjour", affirme le VfB Stuttgart dans le communiqué révélant cette étonnante affaire. Le club annonce vouloir prendre totalement la défense de son joueur, "victime d'une machination".

Selon le communiqué du club allemand, l'ancien agent du jeune homme l'avait de facto placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait apparemment à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage, car sa véritable identité ne l'aurait en rien empêché d'obtenir ses permis de séjour en Europe.

Stuttgart connaît l'identité de l'agent qui a organisé la manipulation, mais ne compte pas la rendre publique, "pour protéger" son joueur, alors que de possibles suites judiciaires sont à l'étude.

- "Avant tout une victime" -

Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par le club souabe a décidé de tout avouer de lui-même. "J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo", a-t-il expliqué: "Rendre publique mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi".

J'espère, a-t-il dit, "que je vais ainsi donner du courage à d'autres joueurs, qui ont dû vivre des choses similaires avec les intermédiaires."

"Silas reste le joueur et la personne qu'il a toujours été dans le coeur de nos fans et de ses coéquipiers", a affirmé pour sa part le directeur sportif du VfB Stuttgart, Sven Mislintat. "Il est avant tout une victime dans cette histoire de changement de nom, et c'est pourquoi nous allons le soutenir."

Après sa belle saison de Bundesliga, qui a permis au promu Stuttgart de terminer 9e, l'ailier de 22 ans a vu sa valeur marchande exploser. Recruté à Paris pour 8 millions d'euros, il vaut aujourd'hui 25 millions, ce qui fait de lui le joueur potentiellement le plus cher du club.

Le VfB est en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation, mais part du principe que la licence de Katompa Mvumpa est valable et qu'il pourra continuer à jouer normalement.

© 2021 AFP