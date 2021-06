Athlétisme: Hassan et Cheptegei balayent les critiques sur les nouvelles chaussures

Publicité Lire la suite

Florence (Italie) (AFP)

La Néerlandaise Sifan Hassan et l'Ougandais Joshua Cheptegei ont balayé mercredi les critiques concernant l'usage des chaussures dernière génération, alimentées par la pluie de records qui s'abat sur le demi-fond.

En l'espace de 48 heures, deux records du monde du 10.000 m sont tombés chez les femmes, d'abord battu par Sifan Hassan (29 min 06 sec 82) dimanche, avant d'être amélioré par l'Ethiopienne Letesenbet Gidey (29 min 01 sec 04). Ces deux performances ont relancé le débat sur un supposé "dopage technologique" depuis l'apparition des pointes dotées de lames en carbone, qui ont révolutionné la course à pied et provoqué un emballement des chronos.

"Je ne sais pas pourquoi tout le monde devient fou à propos de la technologie. On a tous des nouveaux téléphones, avant personne n'en avait. Est-ce une raison pour revenir à la radio? Plus besoin de piste, on n'a qu'à tous courir sur du sable", a ironisé Hassan, à la veille du meeting Ligue de diamant de Florence où elle s'alignera sur 1500 m dont elle détient le titre mondial (avec le 10.000 m).

"Nous sommes une nouvelle génération, il faut se détendre, avancer et arrêter de se plaindre. Il faut être positif et s'amuser", a-t-elle ajouté.

"La technologie est en train de changer le monde. On ne vit pas dans les années 1990, il faut accepter les innovations des nouvelles compagnies, les technologies. Il s'agit de confort pour atteindre nos rêves", a de son côté déclaré Cheptegei, détenteur des records du monde du 5000 m et du 10.000 m depuis l'an dernier.

