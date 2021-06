Les Bleues "ont su se mobiliser pour finir la saison en beauté", selon Diacre

Publicité Lire la suite

Strasbourg (AFP)

"Les filles ont su se mobiliser pour finir la saison en beauté", a apprécié la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre jeudi après la victoire 1-0 en amical contre l'Allemagne, une nation "toujours difficile à jouer et qui a un palmarès extraordinaire".

Q: A vos yeux, était-ce une partie maîtrisée par la France?

R: "J'aurais bien aimé qu'on marque un 2e but, on aurait eu une fin de match un peu moins stressante. Il y avait des choses très intéressantes ce soir, les filles ont su se mobiliser pour finir la saison en beauté, ce n'était pas facile. Quand on les a récupérées en fin de championnat, c'était dur de remettre du cœur à l'ouvrage, pour trouver de la motivation. On a pris ces 48 heures, on a bien travaillé mercredi et jeudi pour faire un bon match ce soir (...) Les filles qui étaient là ce soir ont fait le boulot. A chaque fois l'équipe de France répond présent. Je vais avoir un problème de riche dans quelques temps, je n'aurai que l'embarras du choix."

Q: Battre l'Allemagne, c'est une sensation particulière?

R: "En tout cas ce que je vois, c'est qu'on commence à les battre. Ces deux, trois dernières années on commence à se rapprocher. C'était important pour nous de battre l'Allemagne, devant nous au classement Fifa, qui est toujours difficile à jouer et qui a un palmarès extraordinaire. Et battre l'Allemagne à Strasbourg... Je ne suis pas Strasbourgeoise mais malgré tout je suis très heureuse."

Q: Comment avez-vous vécu le retour du public?

R: "Ça fait du bien, on était même un peu surpris parce qu'on n'a plus l'habitude. C'était très sympa, très agréable, on les a entendus même si le nombre autorisé (5.000 spectateurs, NDLR) n'était pas présent. Ceux qui étaient là ont fait du bruit. J'ai dit aux filles: +en fin de match quand vous serez fatiguées, ils seront là+ Je pense qu'ils nous ont aidées à finir le match.

Propos recueillis en conférence de presse.

