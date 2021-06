Top 14: un derby pour une demie

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Un derby capital. L'ambitieux Racing 92 reçoit le miraculé Stade français, vendredi à 20h45 pour les barrages de Top 14, un choc bouillant et explosif avec Gaël Fickou, récemment passé de l'autre côté du périph', dans le rôle du détonateur.

"C'est un derby, oui, mais c'est surtout un quart de finale et celui qui perd est en vacances. On a la possibilité d'aller faire une demi-finale à Lille, à nous de faire ce qu'il faut pour y mettre les pieds", a d'ailleurs lancé le manager Laurent Travers, la semaine dernière, au soir de la victoire contre Brive.

Preuve de l'importance de cette rencontre, les Ciel et Blanc se sont refermés sur eux-mêmes cette semaine: pas question de lâcher une nouvelle compétition, après avoir chuté dès les quarts de finale en Coupe d'Europe.

"C'est un peu l'adversaire qu'on espérait! Ils ont gagné chez nous il n'y a pas longtemps, on avait gagné chez eux en début de saison et là on se retrouve en barrage, c'est parfait", avait confié de son côté le deuxième ligne Boris Palu.

"On va le préparer avec l'intensité d'un match de phase finale et celle d'un derby", avait-il ajouté.

Le vainqueur de ce vrai-faux quart de finale affrontera La Rochelle le 18 juin, en demie. Et du côté du Stade français aussi, on prend les choses au sérieux.

"On ne va pas galvauder les barrages", a promis l'entraîneur des Parisiens Gonzalo Quesada.

- Fickou est partout -

"On ne va pas y aller avec cette mentalité de dire que c'est du bonus et qu'on a tout à gagner, parce que l'addition peut être très chère. On se prépare pour rivaliser et répondre présent. On sait qu'on aura une énorme équipe du Racing, ça va être notre adversaire le plus compliqué, sûrement revanchard, avec une énorme ambition", a également assuré le technicien argentin.

Les retrouvailles entre deux clubs rivaux, qui se sont imposés cette saison chez leur adversaire (victoire 27-25 du Racing à Jean-Bouin et 35-29 du Stade français à l'Arena), auront un parfum particulier pour Gaël Fickou.

Passé des Roses aux Ciel et Blanc fin avril, le "traître" avait raté le dernier choc entre les deux voisins. Question "d'éthique" pour l'un, "raison contractuelle" selon l'autre.

Côté Parisiens, on refuse de ne penser qu'à l'ancien partenaire passé chez l'ennemi. "Ca ne change pas grand-chose. On va se consacrer sur nos forces et ce qui nous a permis de gagner les six derniers matches", souffle ainsi le capitaine Paul Alo-Emile.

- "Pas d'amitié" -

Son entraîneur est plus nuancé. "Il va vouloir être plus que présent et ça fait partie de l'analyse mais, sincèrement, on n'a pas passé beaucoup de temps à parler de ça ni à se focaliser sur ça...", a admis Quesada.

"Pour le match retour, où il était déjà là-bas, on a changé quelques annonces, on a prévenu les joueurs de ne pas dire trop fort les annonces. Là, on a changé certaines choses parce qu'on sait ce qu'il va leur dire, pour qu'il y ait un peu de surprises", a-t-il également souri.

L'arrière Kylan Hamdaoui l'assure: il saluera Fickou avant le match. Mais ensuite... "On mettra tout ça de côté et après le match, on boira une bière ensemble, mais pendant, il n'y aura pas d'amitié", a-t-il expliqué.

Natif de Paris, Hamdaoui n'était pas là mais il pourra se rassurer en discutant avec les plus anciens: la dernière fois que les deux formations se sont affrontées en phase finale, c'était déjà en barrage. Lors de la saison 2014-2015, le Stade Français s'était imposé à Jean-Bouin (38-15) et avait terminé champion de France. Un derby, un vrai.

© 2021 AFP