Roland-Garros: Djokovic renverse Tsitsipas et s'offre son 19e titre en Grand Chelem

Paris (AFP)

Le N.1 mondial Novak Djokovic, mené deux sets à zéro par Stefanos Tsitsipas (5e), a renversé le Grec 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 4h11 min pour s'offrir son deuxième Roland-Garros et son 19e titre en Grand Chelem dimanche.

Djokovic (34 ans) revient ainsi à une seule longueur de Roger Federer et Rafael Nadal, dont il est venu à bout en demi-finales, dans la course au nombre de trophées en Grand Chelem. Il devient aussi le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs, le troisième de l'histoire après les Australiens Roy Emerson et Rod Laver.

