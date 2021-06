Basket: Monaco craque à Nanterre, Strasbourg assure la 4e place à Bourg

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les basketteurs de Monaco ont craqué sur la fin du match à Nanterre et se sont inclinés 86 à 79 sur le parquet des Franciliens lundi soir, voyant la première place de la saison régulière du championnat de France s'éloigner.

Avec 24 victoires pour huit défaites, les joueurs de Zvezdan Mitrovic comptent deux victoires de moins que le leader Dijon avec deux matches encore à jouer en Principauté, et une victoire de la JDA mardi contre Le Portel ferait envoler les derniers espoirs monégasques de finir la saison régulière en tête.

La Roca Team doit encore disputer deux rencontres sur son parquet, contre Strasbourg mercredi soir et contre Villeurbanne vendredi, avant de se lancer vers les quarts de finale deux ou trois jours plus tard.

Lundi soir, Strasbourg s'est imposé sur le parquet de Bourg-en-Bresse 81 à 73, pour s'assurer la 4e place de la saison régulière du championnat de France de basket, et l'avantage du terrain pour le quart de finale d'Elite.

La première affiche des quarts de finale est donc connue: la JL Bourg se déplacera au Rhénus de Strasbourg samedi soir, seul créneau disponible de la salle strasbourgeoise qui accueille à partir de jeudi l'Euro-2021 dames de basket.

La Ligue nationale de basket (LNB) a décidé fin mai de remodeler la formule de la phase finale d'Elite, avec des quarts de finale disputés sur un seul match, sur le terrain des quatre premiers de saison régulière entre le 19 et le 21 juin, et un Final 4 à Rouen les 24 et 26 juin.

Le Syndicat des joueurs (SNB) a indiqué samedi, par la voix de son président Amara Sy, sa volonté de déposer un préavis de grève pour les quarts de finale, protestant contre les cadences imposées depuis le mois de mars, pour rattraper le retard accumulé pendant quatre mois en raison de la pandémie de Covid-19.

Une rencontre entre le président de la LNB Alain Béral et Amara Sy s'est toutefois déroulée lundi en fin d'après-midi, avec des propositions de la Ligue qui doivent être étudiées par les joueurs pour lever le préavis.

"Cela s'est très bien passé, pour nous comme pour la Ligue. Il est trop tôt pour dire qu'on va lever la grève mais j'ai bon espoir en tout cas", a indiqué Amara Sy à l'issue de la réunion. La réponse du SNB est attendue mardi, après consultation des huit équipes concernées par la phase finale.

