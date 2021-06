Play-offs NBA: les Clippers qualifiés, les Sixers poussent les Hawks au 7e match

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les Clippers se sont qualifiés pour la première finale de conférence Ouest de leur histoire, qu'ils joueront contre Phoenix, après avoir battu Utah (131-119), tandis que Philadelphie a égalisé à trois victoires partout en s'imposant à Atlanta (104-99), vendredi en play-offs NBA.

. "L.A. rédemption"

A plus d'un titre, c'est un véritable exploit réussi par les Clippers qui sont certes encore loin d'un premier titre de champion - il faudra d'abord éclipser les Suns rayonnants -, mais ont brisé un sort, eux qui avaient accolé depuis bien longtemps sur leur dos une pancarte "losers", à force de faire rimer ambition avec déception en play-offs.

L'an passé, après avoir crié haut et fort qu'ils se sentaient dans la peau de favoris, ils s'étaient fait remonter de 3-1 à 4-3 par Denver en demi-finale de conférence. Cette fois, ils ont surtout parlé sur le parquet, éliminant Dallas au 1er tour après avoir été menés 2-0 puis 3-2, et après avoir encore couru après Utah, vainqueur des deux premières rencontres, ils ont enchaîné quatre victoires de rang.

Et comme la précédente chez le Jazz, celle-ci s'est jouée sans leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, blessé au genou droit et dont la durée d'absence est indéterminée. Un tour de force, notamment dû à Terance Mann, titularisé pour l'occasion et qui a marché sur l'eau avec 39 points inscrits à 15/21 aux tirs, dont sept banderilles plantés à longue distance.

L'arrière a été le bourreau du Jazz qui avait pourtant bien débuté cette rencontre alors qu'il était dos au mur, en menant de 12 points à la pause, dans le sillage de Donovan Mitchell, surmotivé et très efficace, puisqu'il a lui aussi marqué 39 points, grâce notamment à neuf paniers derrière l'arc.

Mais les Clippers, qui gambergeaient tant à la moindre adversité relevée dans les grands matches, ont su réagir avec un orgueil décuplé et ont infligé un 41-22 à leurs adversaires au troisième quart-temps, et ont enfoncé le clou dans le dernier (40-25), trouvant en Paul George (29 pts) et Reggie Jackson (28 pts) des armes offensives létales.

En face, hormis Mitchell, Jordan Clarkson et Royce O'Neale ont apporté 21 pts chacun, mais il en fallait plus pour arracher un 7e match.

. Les Sixers font durer le suspense

Bien malin sera celui qui pourra deviner quelle équipe avancera en finale à l'Est, tant cette série est serrée et imprévisible.

Mercredi, les Hawks avaient réussi l'exploit d'effacer 26 points de retard accusés en début de troisième quart-temps, pour finalement s'imposer 109-106. Cette fois en Géorgie, leur héros Trae Young, qui avait fait des miracles avec 39 points inscrits, en a mis 34 (12 passes), mais ils n'ont pas suffi à empêcher les Sixers de tenir leur victoire, après avoir été menés 92-84 à quatre minutes du terme.

Au tour de Philly donc de réussir un come-back gagnant grâce à ses seconds couteaux, l'ailier Tobias Harris et le shooteur Seth Curry, auteurs chacun de 24 points.

Le premier est resté glacial dans les 13 dernières secondes en rentrant quatre lancers francs qui ont assuré le résultat.

Le second a planté six paniers à trois points sous les yeux de son frère Stephen (Warriors), venu le soutenir et qui a dû apprécier cette démonstration de leur spécialité familiale, puisque leur père Dell fut un grand shooteur dans les années 90.

La star Joel Embiid, toujours embêté par son ménisque du genou droit douloureux, a été moins en vue que d'habitude mais a aussi réalisé un gros chantier (22 pts, 13 rbds) et a été impliqué dans un altercation qui aurait pu mal finir avec l'intérieur des Hawks John Collins (7 pts, 10 rbds).

Côté Atlanta justement, la soirée est d'autant plus douloureuse que son shooteur Bogdan Bogdanovic s'est blessé au genou droit au dernier quart-temps et n'a pu finir la rencontre.

Les Hawks devront espérer son rétablissement dimanche à Philadelphie, même s'ils possèdent en Trae Young un talent exceptionnel, qui a encore réussi des shoots merveilleux en dépit d'une adresse légèrement en berne (13/30).

