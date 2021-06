Euro: Galles, Suisse ou Turquie, qui accompagnera l'Italie?

L'Italien Manuel Locatelli célèbre son but contre la Suisse à l'Euro le 16 juin 2021 à Rome

Premier dénouement! Le groupe A de l'Euro rend son verdict dimanche, avec l'Italie, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale opposée au pays de Galles (18h00), et un Suisse-Turquie qui pourrait décerner à la même heure un ticket de meilleur troisième.

De qui cela fait-il les affaires? L'Italie (1re, 6 points), déjà qualifiée grâce à ses deux victoires en deux matches, joue sa première place à domicile, au Stadio Olimpico de Rome, contre son actuel dauphin, le pays de Galles (2e, 4 pts).

Roberto Mancini va-t-il profiter de l'occasion pour préserver ses titulaires et lancer Marco Verratti, remis de sa blessure au genou droit début mai? Probable, d'autant que le deuxième du groupe A ne devrait pas piocher un adversaire très coriace en huitièmes.

Le premier doit affronter le deuxième du groupe B (Belgique, Finlande, Russie, Danemark) et le deuxième rencontrera le deuxième du groupe C (Pays-Bas, Ukraine, Autriche).

Pour les Gallois, en revanche, prendre au moins un point a son importance. Un nul et les équipiers de Gareth Bale sont assurés de finir dans les deux premiers. Une défaite et la Suisse (3e, 1 pt) aura une petite chance de les dépasser et de les faire glisser à la troisième place, qui promet au mieux un huitième contre un gros poisson.

Reste que cette troisième place reviendra plus probablement au vainqueur de Suisse-Turquie à Bakou.

En cas de victoire, la "Nati" aura 4 points et de bonnes chances de finir parmi les meilleurs troisièmes. Les Turcs, actuellement à zéro point et avec une différence de buts très défavorable (-5), risquent de passer à la trappe même en cas de victoire.

Un nul, en revanche, condamnera quasi-certainement les deux équipes.

Le programme:

Groupe A

1re journée:

Turquie - Italie 0 - 3

Pays de Galles - Suisse 1 - 1

2e journée:

Turquie - Pays de Galles 0 - 2

Italie - Suisse 3 - 0

3e journée:

Dimanche, à Rome: Italie - Pays de Galles (18h00)

Dimanche, à Bakou: Suisse - Turquie (18h00)

