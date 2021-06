Wimbledon: Simona Halep, tenante du titre, se retire sur blessure

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

La Roumaine Simona Halep, N.3 mondiale et tenante du titre, a déclaré forfait pour le tournoi de Wimbledon qui débute lundi en raison de sa blessure au mollet gauche, ont indiqué vendredi les organisateurs.

"C'est avec une grande tristesse que j'annonce mon retrait des Championships parce que je n'ai pas totalement récupéré de ma blessure au mollet", explique la joueuse de 29 ans dans un communiqué.

Halep avait déjà renoncé fin mai à jouer Roland-Garros en raison d'une déchirure au mollet gauche qui l'avait poussée à l'abandon au 2e tour du tournoi de Rome le 12 mai.

"J'ai tout fait pour être prête pour Wimbledon, et forte de mes souvenirs d'il y a deux ans (l'édition 2020 avait été annulée pour cause de covid, ndlr), j'avais très envie et je me sentais très honorée de revenir sur ces courts magnifiques en tant que tenante du titre. Malheureusement, mon corps n'a pas coopéré", explique la Roumaine.

"Je peux dire en toute honnêteté que je me sens au plus bas et déçue de devoir prendre cette décision. Toute cette période a été compliquée, mais manquer ces deux derniers Majeurs me la rend encore plus difficile psychologiquement et physiquement", ajoute-t-elle en espérant revenir "plus forte en tant que personne et qu'athlète".

Halep avait décroché en 2018 à Roland-Garros son premier titre du Grand Chelem, puis le deuxième en 2019 à Wimbledon.

