Euro: l’Italie arrache sa qualification en quarts face à l’Autriche après prolongations (2-1)

Le milieu italien Federico Chiesa après son but salvateur en prolongation du 8e de finale de l'Euro contre l'Autriche, à Londres, le 26 juin 2021

Londres (AFP)

L'Italie s'est immiscée de justesse en quart de finale de l'Euro grâce à un but salvateur de Federico Chiesa en prolongation contre l'Autriche (2-1) samedi à Londres.

Les Azzurri, qui ont tangué à mesure que les minutes s'écoulaient et que les occasions passaient, se sont ensuite définitivement mis à l'abri avec un tir de croisé de leur milieu Matteo Pessina (105e), lui aussi entré en cours de jeu. La réaction autrichienne, matérialisée par un but sur corner de Sasa Kalajdzic (114e), n'a pas suffi à leur barrer la route des quarts de finale, vendredi à Munich, où ils trouveront le vainqueur du match entre la Belgique et le Portugal dimanche.

