Tennis: premier titre pour Ostapenko depuis près de deux ans à Eastbourne

Eastbourne (Royaume-Uni) (AFP)

La Lettone Jelena Ostapenko a décroché samedi à Eastbourne le quatrième titre de sa carrière, le premier depuis près de deux ans, grâce à sa victoire en finale contre l'Estonienne Anett Kontaveit en deux sets 6-3, 6-3.

Ostapenko, titrée à la surprise générale à Roland-Garros en 2017 à 20 ans à peine, mais seulement 43e mondiale actuellement, avait bénéficié d'une invitation pour ce tournoi sur gazon de préparation à Wimbledon.

Elle a été expéditive, éteignant Kontaveit (N.27) en à peine plus d'une heure.

"Je pense que ce n'est que le début. Si je continue à jouer comme j'ai joué pendant ce tournoi, je crois que je peux revenir dans le Top 10 ", a assuré Ostapenko, 24 ans, à l'issue de la rencontre.

Kontaveit avait remporté les deux dernières rencontres entre les deux joueuses. Mais la Lettone a pris d'emblée la mesure de l'Estonienne, menant rapidement 5-1 dans le premier set et se contentant d'un break dans le second pour l'emporter.

"J'ai eu des matches serrés, mais je me suis toujours battue jusqu'au bout. Je pense que j'ai joué un tennis de haut niveau toute la semaine et surtout en demi-finale et en finale", a déclaré l'ex-numéro 5 mondiale.

Cette victoire au tournoi d'Eastbourne est son premier titre depuis sa victoire à Luxembourg en 2019. Elle intervient deux jours avant le coup d'envoi de l'édition 2021 de Wimbledon dont elle fut demi-finaliste en 2018.

