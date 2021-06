Tour de France: dernier jour en Bretagne avant "kenavo"

Publicité Lire la suite

Pontivy (France) (AFP)

Le Tour salue la Bretagne mardi et s'apprête à lui dire "kenavo" (au revoir en breton) dans sa quatrième étape, entre Redon et Fougères, où l'arrivée est destinée aux sprinteurs à la veille du contre-la-montre.

Lors de la dernière venue de la Grande Boucle, le Britannique Mark Cavendish avait dominé le sprint du peloton devant l'Allemand André Greipel et le Slovaque Peter Sagan, tous présents dans le peloton de départ de l'édition 2021.

Sans la moindre côte classée, le parcours de 150,4 kilomètres traverse le département de l'Ille-et-Vilaine. Il contourne Rennes par l'est et passe par Vitré, la ville d'accueil de la Route Adélie chaque printemps, pour le sprint intermédiaire.

"Cette traversée de l'Argoat, la belle Bretagne intérieure, tracée entièrement en pays gallo, laisse présager un sprint massif", confirme le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Ville-étape pour la cinquième fois, Fougères (20.000 habitants) est aussi la cité des frères Joseph et Georges Groussard, qui ont porté le maillot jaune, et d'Albert Bouvet, au riche palmarès sur piste et sur route avant de devenir le directeur de course du Tour de France.

Départ de Redon à 13h25 (lancé à 13h40), arrivée à Fougères vers 17h00 (horaire calculé à 45 km/h).

