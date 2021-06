Wimbledon: Monfils qualifié en trois jours pour le 2e tour

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Gaël Monfils, 13e mondial, s'est qualifié mercredi pour le 2e tour de Wimbledon en écartant l'Australien Christopher O'Connell (130e) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, dans un match qui s'est étalé sur trois jours.

Les deux hommes s'étaient quittés lundi soir à égalité un set partout et 6-6 dans la troisième manche. Mardi soir, le Français menait 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 3-2 et service à suivre quand la nuit est tombée.

Il a conclu mercredi et affrontera au prochain tour l'Espagnol Pedro Martinez (107e).

"C'était un peu atypique..." a convenu Monfils. "Surtout, ce qui était un peu chiant, c'était les longues attentes. Attendre toute la journée et ne jouer qu'un bout du match. Deux fois en plus ! Mais j'ai joué un très bon joueur, qui monte, qui n'est pas encore connu du grand public mais qui a gagné pas mal de petits matchs et dont il fallait se méfier sur gazon. Donc je suis content de m'en être sorti et d'avoir réussi, mentalement, à passer outre toute cette attente."

Car depuis des mois, avec la pandémie et ses conséquences sanitaires, le Français a du mal à retrouver son niveau.

"Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Depuis le début de l'année, je bosse, je bosse. Je perds, je gagne un match, je perds, je gagne un match. Mais j'essaie de continuer et ce qui est bon pour le moral, c'est le public. Ca revit, tu as de l'énergie. Ca, ça fait un bien fou", a-t-il expliqué.

Le All England Lawn Tennis Club, organisateur du tournoi de Wimbledon, accepte une jauge de 50% du public maximum et les finales se joueront sur un Centre Court comble (15.000 spectateurs).

Monfils, 34 ans, avait atteint les 8es de finale à Wimbledon en 2018, mais avait perdu dès le premier tour en 2019.

