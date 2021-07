Athlétisme: Lemaitre et Mekhissi seuls grands absents des Bleus aux JO

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Christophe Lemaitre et Mahiedine Mekhissi, qui n'avaient pas réussi les minima olympiques, ne font logiquement pas partie de la liste des sélectionnés pour les JO, annoncée vendredi par la Fédération française d'athlétisme, au contraire des autres grands noms de la discipline.

L'absence de Mekhissi n'est pas une surprise. Pour le triple médaillé olympique, la messe était dite depuis mardi et son échec dans sa tentative de décrocher le chrono qualificatif pour les Jeux à Castellon (Espagne), son premier 3000 m steeple en presque trois ans.

Lemaitre n'avait pas non plus de grands espoirs d'être du voyage à Tokyo. Le médaillé de bronze du 200 m aux JO de Rio en 2016, qui peine à retrouver le plus haut niveau depuis son podium brésilien, a de nouveau vécu une saison très compliquée (10 sec 48 sur 100 m, 20 sec 69 sur 200 m) et n'a même pas été sélectionné pour le relais 4x100 m.

A court de forme en raison notamment de "mauvaises réactions aux (deux injections du) vaccin contre le Covid-19", selon son entourage, il avait dû déclarer forfait pour les Championnats de France, le week-end dernier à Angers.

Hormis Mekhissi et Lemaitre, les autres poids lourds de l'athlétisme tricolore ont tous obtenu leur billet. Malgré des blessures et une non-participation aux Championnats de France, Jimmy Vicaut (100 m, relais 4x100 m), Pierre-Ambroise Bosse (800 m), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies) et Quentin Bigot (marteau) sont dans la liste.

Sans suspense, ils rejoignent notamment Kevin Mayer (décathlon), Renaud Lavillenie (perche), Yohann Diniz (marche), Wilhem Belocian (110 m haies), Alexandra Tavernier (marteau) et Mélina Robert-Michon (disque).

Les Bleus, qui avaient glané six médailles aux JO de Rio en 2016, vont tenter à Tokyo d'effacer les échecs enregistrés lors des deux derniers grands évènements (Euro-2018, Mondiaux-2019) mais leurs résultats cette saison n'incitent guère à l'optimisme.

