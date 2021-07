Wimbledon: jour de première pour beaucoup, jour de 17e pour Djokovic

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Et une victoire de plus pour Novak Djokovic qui a enchaîné vendredi un 17e match remporté d'affilée à Wimbledon, dans la foulée de ses deux titres de 2018 et 2019, alors que pour beaucoup d'autres, c'est une première qualification en 8e qui sera fêtée.

Djokovic a été malmené par l'Américain Denis Kudla (114e et issu des qualifications) mais dans les moments importants, sa soif de victoire a fait la différence et le Serbe rejoint les huitièmes de finale du Majeur sur gazon pour la 13e fois en 16 participations consécutives depuis 2005, après s'est imposé 6-4, 6-3, 7-6 (9/7).

"A partir du début du troisième set, le match a été très serré. Il a eu un peu de malchance au tie break parce qu'il a été devant presque tout le temps, mais j'ai trouvé le moyen de passer", a commenté le Serbe.

Il est le grand favori du tournoi où il espère, avec un 6e sacre, égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal (absent). Un nouveau titre le mettrait en outre sur la voie du Grand Chelem (après ses victoires à l'Open d'Australie et Roland-Garros cette année), voire du Golden Slam qui associe, dans la même année, les quatre titres majeurs et la médaille d'or olympique.

- Premier ticket -

Si à 34 ans, le +Djoker+ est un grand habitué des deuxièmes semaines en Majeur, de nombreux joueurs ont décroché vendredi leur tout premier ticket, que ce soit à Wimbledon particulièrement, ou en Grand Chelem en général.

A commencer par son prochain adversaire, le Chilien Cristian Garin (20e), vainqueur de Pedro Martinez (107e) 6-4, 6-3, 4-6, 6-4, qui n'a jamais dépassé le 1er tour à Wimbledon et reste sur un 8e de finale à Roland-Garros il y a deux semaines.

Le Russe Andrey Rublev (7e) s'est débarrassé de l'Italien Fabio Fognini (31e) 6-3, 5-7, 6-4, 6-2 et jouera aussi son premier 8e de finale à Wimbledon en espérant atteindre, à 23 ans, les seuls quarts de finale majeurs qui manquent à son palmarès.

Son prochain adversaire, le Hongrois Marton Fucsovics (48e) vainqueur de Diego Schwartzman (11e) 6-3, 6-3, 6-7 (6/8), 6-4, n'avait jamais dépassé le 2e tour à Londres.

Dans le tableau féminin aussi, les huitièmes de finale accueilleront de nombreuses nouvelles venues.

Ainsi, la Bélarusse Aryna Sabalenka (4e) qui n'avait jamais dépassé le 2e tour à Wimbledon, a écarté vendredi la Colombienne Maria Osorio (94e et issue des qualifications) 6-0, 6-3.

- Un rêve -

"En grandissant, je rêvais de remporter un tournoi du Grand Chelem, peu importe lequel. Bien sûr, ce serait incroyable de remporter Wimbledon, mais je ne regarde pas si loin: je ne suis qu'en 8e de finale !", a-t-elle relevé.

Sa prochaine adversaire, la Kazakhe Elena Rybakina (20e) restait sur un quart de finale à Roland-Garros, mais n'avait encore jamais joué à Wimbledon. Elle a gagné son billet pour les huitièmes aux dépens de l'Américaine Shelby Rogers (46e) 6-1, 6-4.

Plus surprenante sera la présence à ce stade de la Russe Liudmila Samsonova (65e) qui, pour sa première participation, a bien fait fructifier sa wild card en battant l'Américaine Sloane Stephens (73e) 6-2, 2-6, 6-4.

"Je n'ai pas les mots pour dire combien je suis heureuse, a-t-elle poursuivi", un immense sourire éclairant son visage. "J'adore cette surface, je m'y sens très bien !"

A 22 ans, elle affrontera la Tchèque Karolina Pliskova (13e) qui n'a jamais dépassé les huitièmes à Wimbledon.

Ce sera une première également pour la Suissesse Viktorija Golubic (66e) et la Tunisienne Ons Jabeur (24e), la première joueuse arabe à avoir atteint les quarts d'un Majeur, en 2020 en Australie.

Cette dernière aura pour adversaire Iga Swiatek (9e), championne en juniors à Wimbledon en 2018 mais qui avait échoué dès le premier tour en 2019. La Polonaise, lauréate à Roland-Garros en 2020, a expédié en 55 minutes la Roumaine Irina Begu (79e) 6-1, 6-0.

