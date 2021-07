F1: Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes de deux saisons jusqu'en 2023 (équipe)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a prolongé de deux saisons jusqu'en 2023 son contrat avec l'écurie Mercedes, a annoncé samedi son équipe depuis 2013.

"Mercedes-AMG Petronas F1 Team est ravi d'annoncer une prolongation de deux ans de son partenariat avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton, pour poursuivre une relation qui est devenue la plus couronnée de succès entre un pilote et une écurie dans l'histoire de la F1. Lewis pilotera pour Mercedes en 2022 et 2023", explique-t-elle dans un communiqué.

./jr/gf

© 2021 AFP