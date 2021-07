Wimbledon: Djokovic sacré pour la 6e fois et égale le record de 20 titres du Grand Chelem

La joie du Serbe Novak Djokovic, vainqueur de l'Italien Matteo Berrettini en 4 sets en finale du tournoi de Wimbledon, le 11 juillet 2021 à Londres, égalant ainsi le record de 20 titres de Grand Chelem, détenu par le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Novak Djokovic a remporté dimanche son 6e tournoi de Wimbledon, en battant en finale l'Italien Matteo Berrettini (9e mondial), 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3, égalant ainsi le record de 20 titres du Grand Chelem jusque-là codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

À 34 ans, le Serbe a remporté 9 Open d'Australie, 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 3 US Open. Ayant gagné les trois premiers Majeurs de l'année, il peut viser à l'US Open en septembre le Grand Chelem, voire le Golden Slam qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs et la médaille d'or olympique la même année. Seule Steffi Graf a réussi cet exploit en 1988.

© 2021 AFP