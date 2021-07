Rallye d'Estonie: mano a mano entre Rovanperä et Breen

L'Irlandais Craig Breen et son copilote britannique Paul Nagle lors de l'ES2 du rallye d'Estonie, près d'Otepää, le 16 juillet 2021

Publicité Lire la suite

Tartu (Estonie) (AFP)

Ils étaient trois favoris désignés par leurs pairs pour remporter le Rallye d'Estonie dimanche: Kalle Rovanperä (Toyota) et Craig Breen (Hyundai) ont lutté pour la première place vendredi, quand le héros local Ott Tänak (Hyundai) est sorti par la petite porte.

En tête depuis la première spéciale jeudi soir et le plus rapide dans sept épreuves spéciales sur neuf, le Finlandais Rovanperä impressionne, mais c'est aussi le cas de l'Irlandais Breen, pointé à 8 sec 5/10 au terme de cette première journée.

"Les Hyundai sont très rapides", remarque d'ailleurs Rovanperä qui, à 20 ans, court après une première victoire en Championnat du monde des rallyes (WRC). "Il faudra trouver plus de +grip+ (d'adhérence, ndlr) demain car je suis déjà à la limite absolue sans faire d'erreur. C'est très serré !"

"Je suis très, très heureux d'être dans la bagarre", lui répond Breen. "Ce mec (son copilote, ndlr) est fantastique, la voiture est super. Encore deux grosses journées devant nous !"

- Ogier "heureux" -

Quant à la lutte pour la dernière marche du podium de cette 7e manche de la saison, elle oppose Thierry Neuville (Hyundai), 3e à 53 secondes du jeune Finlandais, et Sébastien Ogier (Toyota), 4e à 59 secondes.

#photo1

Leader du classement des pilotes et donc forcé d'ouvrir la route et d'en balayer la terre, Ogier est "extrêmement heureux" d'avoir limité la casse.

"Je ne pouvais pas espérer mieux et, quoi qu'il se passe avec Thierry, ça n'a pas beaucoup d'importance en ce moment", assure le Français. Il compte au championnat 56 points d'avance sur le Belge et 34 sur son dauphin et équipier chez Toyota, Elfyn Evans, 5e à 1 min 15 sec vendredi soir.

Neuville, qui a perdu un peu de temps à cause d'une crevaison, anticipe "un combat acharné tout le week-end. L'objectif est clair: rester devant Sébastien et ramener un bon résultat pour l'équipe, donc il faut garder la voiture sur la route", dit-il.

Tänak, vainqueur sur ses terres en 2014, 2018, 2019 et 2020 (l'année où elle a intégré le calendrier du WRC), a pour sa part dit adieu à ses chances en abandonnant dans la matinée. Après trois crevaisons, il n'avait plus de roue de secours et reprendra la course samedi matin avec des pénalités pour chaque spéciale manquée.

Dans une matinée à éliminations, Gus Greensmith (M-Sport Ford) et Takamoto Katsuta (Toyota) ont connu des soucis divers et variés: le Britannique a été victime de problèmes récurrents avec son moteur, qui ont aussi touché son équipier finlandais Teemu Suninen. Quant au copilote du Japonais, il souffre du dos et a déclaré forfait pour le week-end.

- Record en vue -

Après un début de saison prometteur (4e du Monte-Carlo, 2e du Rallye Arctique en Finlande), Rovanperä menait le championnat après deux manches. Mais il a eu du mal à se remettre d'un accident dans la première spéciale du rallye suivant, en Croatie.

#photo2

Il a ensuite terminé 22e au Portugal, 25e en Sardaigne, mais 6e au Kenya, et il retrouve des couleurs sur des routes qu'il connaît bien pour y avoir fait ses classes avant de rouler en Mondial. Elles ressemblent aussi à ce que peut offrir son pays natal.

Au terme des 24 spéciales de ce copieux menu estonien, c'est peut-être un nouveau record en WRC qui l'attend: après avoir été l'an dernier, pour sa première saison parmi l'élite, le plus jeune pilote à accéder au podium (3e en Suède), il pourrait devenir le plus jeune à gagner. Il succéderait alors à un autre Finlandais, son patron chez Toyota, Jari-Matti Latvala, qui avait 22 ans lors de sa victoire inaugurale en Suède en 2008.

Deux boucles de quatre spéciales sont au programme samedi, toujours dans le sud-est du pays, avant un passage sur la courte ES (1,64 km) déjà parcourue jeudi soir. Celles-ci sont en grande partie inédites et surtout plus étroites et techniques que celles, très rapides, disputées vendredi.

© 2021 AFP