F1: le sprint, animé par Alonso, ne remporte pas tous les suffrages

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP)

Grand acteur de la première course sprint qualificative en Formule 1, samedi à Silverstone, Fernando Alonso a "bien aimé" ce nouveau format, mais d'autres pilotes comme Max Verstappen ou Lewis Hamilton restent à convaincre.

"J'ai bien aimé le format. C'est bien d'avoir de l'action les trois jours, pour les fans", a déclaré Alonso après cette course de 100 km, en 17 tours, qui faisait office de qualification pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il faut dire que l'Espagnol en a été le principal animateur, en gagnant six places dans les premiers virages: "Un de mes meilleurs premiers tours", a souri le pilote Alpine, 7e au final.

Avec des qualifications classiques le vendredi, qui déterminent la grille de départ d'une course sprint samedi, qui elle-même détermine la grille du Grand Prix dimanche, la F1 cherche à se réinventer et toucher un public plus large.

Le vainqueur, Verstappen (Red Bull), partira en pole position du GP mais n'est pas complètement convaincu: "Quand j'ai franchi la ligne après cette course et qu'on m'a dit: 'Bon travail, tu as la pole position', c'était un peu étrange".

- "La même chose" -

"Ce qui était sympa, c'est qu'au départ on commence avec moins de carburant, donc les voitures sont plus rapides et un peu plus vivantes" pour boucler 17 tours, contre les 52 qu'elles auront à parcourir pour la "vraie" course, a toutefois apprécié le leader du championnat qui a pris trois nouveaux points grâce à ce sprint.

Son grand rival Hamilton (Mercedes), meilleur temps des qualifications mais doublé dès le départ par le Néerlandais, reste lui aussi encore partagé. Même si, "pour les fans c'est sympa d'avoir plus de courses", le format doit être repensé selon le septuple champion du monde.

"Le vendredi a été agréable, la façon dont ça a été organisé, avec une seule séance d'essais avant les qualifications". Mais idéalement, "il faudrait un week-end juste le samedi et le dimanche, en enlevant une journée: 23 jours (sur la saison) de roulage en moins, ce serait mieux en termes écologiques", a-t-il continué, alors qu'un calendrier record de 23 GPs est prévu cette saison.

"C'était à peu près la même chose que les dernières courses: il fallait suivre Max", a déclaré Hamilton, 2e du championnat et qui reste sur cinq échecs consécutifs face aux Red Bull.

"Il est très difficile de suivre avec ces monoplaces, donc ce n'était pas le plus palpitant, mais j'espère que les fans ont apprécié. Je ne peux pas dire que c'était mon cas", a-t-il dit.

- Prochain test en Italie -

L'architecte du sprint, le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, a lui applaudi ce premier test grandeur nature: "Je pense que l'une des choses que nous avons tous vues, c'est qu'un pilote de course reste un pilote de course. Ils ne vont jamais se cacher. Donc ça donne beaucoup d'actions en piste".

"Le premier tour était complètement captivant", a-t-il déclaré, en soulignant la performance "sensationnelle" d'Alonso.

Lando Norris (McLaren), le Britannique de 21 ans, a trouvé le concept "un peu bizarre", mais estime que l'important est de voir si cela plait aux spectateurs: "C'est pour les fans, ce n'est pas pour nous. Pour leur donner plus à regarder. Alors s'ils ont apprécié, je suis content".

Et Alonso de poursuivre: "Il y a eu beaucoup d'actions, plus que ce que j'avais imaginé. Il y a plus à perdre qu'à gagner. On l'a vu avec Checo (Sergio Pérez, parti 5e et qui sera dernier dimanche après un tête-à-queue, ndlr). Tu peux partir dernier au Grand Prix alors que, si tout va bien, tu peux gagner deux ou trois places. Alors oui, je trouve qu'il y a eu pas mal d'actions".

De retour en F1 à bientôt 40 ans, le double champion du monde espagnol (2005, 2006) propose même quelques améliorations: "Peut-être qu'on peut pimenter le vendredi avec un seul train de pneus et une seule tentative" pour faire un temps en qualifications.

Le format doit être testé à nouveau en Italie en septembre et lors d'un autre GP à déterminer. Avant, possiblement, d'étendre le concept en 2022.

