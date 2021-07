Voile: François Gabart met à l'eau son nouveau trimaran à Concarneau

Publicité Lire la suite

Concarneau (France) (AFP)

Le navigateur François Gabart, détenteur du record du tour du monde en solitaire, a mis à l'eau jeudi son nouveau trimaran géant baptisé "SVR-Lazartigue", avec lequel il entend battre de nouveaux records.

"C'est un chouette moment, quelque chose de très symbolique, de fort en émotion. On est très fier de montrer ce nouveau bateau qu'on trouve très beau", a déclaré M. Gabart à l'AFP, quelques minutes après la mise à l'eau du trimaran dans le port de Concarneau (Finistère).

La construction de ce maxi-multicoque de la classe Ultim, soit 32 mètres de long pour 23 m de large avec un mât culminant à 35 mètres et équipés de foils (appendices latéraux permettant au voilier de s'élever au-dessus de la surface de l'eau), a été initiée en mars 2018 avec la Macif, alors partenaire du skippeur.

#photo1

Le groupe de cosmétiques français Kresk, présidé par Didier Tabary, qui détient notamment les marques de cosmétiques SVR et des produits capillaires Lazartigue, a racheté le bateau, dans le cadre d'un partenariat de 4 ans.

Pour ce nouveau bateau couleur bleu capri, les efforts ont porté sur l'amélioration de l'aérodynamisme, la forme des appendices, a expliqué François Gabart, soulignant aussi "des choix différents en termes d'ergonomie". Le cockpit est ainsi intégré à la coque centrale.

Après des tests statiques, François Gabart espère pouvoir naviguer à bord de ce nouveau trimaran dès la semaine prochaine, afin de se préparer avec Tom Laperche à la prochaine Transat Jacques Vabre, dont le départ est prévu le 7 novembre au Havre.

"On est là pour essayer de gagner des courses, de battre des records. L'objectif, c'est de repousser les limites de ce qu'on pense être possible. On est persuadé que le bateau sera à la hauteur de cette ambition", a déclaré François Gabart.

Pesant 15 tonnes, le trimaran a nécessité 2 ans et demi de conception et de construction, 150.000 heures de travail, et doit être baptisé le 20 septembre à Concarneau.

#photo2

En juin 2020, la Macif avait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec François Gabart, maître d'oeuvre du nouvel Ultim via sa société Mer Concept. Le futur bateau était donc à vendre (entre 10 à 12 millions d'euros selon les estimations) et M. Gabart s'est employé à trouver un repreneur pendant un an.

Il s'agit d'une première pour la holding Kresk, lancée en 2006, qui ne s'était encore jamais lancée ni dans le sponsoring ni dans le mécénat.

© 2021 AFP