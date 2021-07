Foot: l'international anglais Jadon Sancho à Manchester United pour 85 M EUR

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Manchester United est parvenu à un accord pour recruter le jeune attaquant anglais Jadon Sancho, appartenant au Borussia Dortmund, pour 85 millions d'euros, ont annoncé vendredi les deux clubs.

"Manchester United est ravi d'annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale", précise le club mancunien.

Sancho, 21 ans, a participé à l'Euro avec l'équipe d'Angleterre aux côtés de ses jeunes acolytes Marcus Rashford (avec qui il évoluera chez les Red Devils), 23 ans, et Bukayo Saka, 19 ans, amenant les Three Lions jusqu'en finale de la compétition où l'Italie l'a emporté aux tirs au but.

Les trois pépites ont raté leur tir au but, donnant la victoire aux Italiens, ce qui leur a valu un déferlement d'insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Manchester United tient là son premier gros transfert du mercato, alors que l'avenir de son milieu français Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat, alimente les rumeurs.

Arrivé à 17 ans à Dortmund, un début de carrière à l'étranger peu courant pour un joueur anglais, Sancho a marqué 49 buts et délivré 63 passes décisives en 136 matches avec le club de la Ruhr.

"Jadon avait émis le souhait clair de retourner dans son pays natal et de jouer en Premier League. Il s'est toujours comporté de façon exemplaire", déclare Hans-Joachim Watzke, patron du Borussia, dans un communiqué.

"Je serai toujours reconnaissant envers Dortmund pour m'avoir donné la possibilité de jouer au football en équipe première, même si j'ai toujours su que je retournerais en Angleterre un jour", déclare Sancho dans le communiqué de Manchester United.

"C'est une équipe jeune et prometteuse et je sais qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de spécial pour toucher au succès que les supporters méritent", poursuit le natif de Camberwell, au sud de Londres.

Formé à Watford, Sancho a terminé sa formation à Manchester City avant de débuter en pro sous les couleurs de Dortmund.

