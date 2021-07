JO-2020/Gymnastique: la star japonaise Kohei Uchimura éliminé en qualifications de la barre fixe

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

La star japonaise de la gymnastique Kohei Uchimura, qui participe à ses quatrièmes JO, a été éliminé samedi en qualification du concours olympique de la barre fixe après avoir chuté.

Compte tenu de cette chute, il n'a obtenu que 13.866 points ce qui ne lui a pas permis de se qualifier.

Le double champion olympique du concours général, qui était diminué par une blessure à l'épaule, avait renoncé juste avant à concourir aux barres parallèles. Il est l'un des plus grands gymnastes de l'histoire avec au total trois titres olympiques et dix mondiaux.

Agé de 32 ans, il avait choisi de ne pas défendre à Tokyo ses titres remportés en 2012 et 2016 au concours général en raison de cette douleur à l'épaule, expliquant se sentir "comme un fossile".

L'équipe du Japon, qui est en est la moitié de ses passages, talonne la Chine et le Russie qui sont passées samedi matin, et font pour l'instant la course en tête.

