JO-2020: première finale olympique pour Marchand sur 400 m 4 nages

Tokyo (AFP)

Le jeune Français Léon Marchand, 19 ans, s'est qualifié de justesse samedi à Tokyo pour la finale olympique du 400 m quatre nages, sa première à ce niveau, avec le septième temps des séries.

En pleine progression et auteur du quatrième meilleur chrono de la saison (4:09.65) parmi les engagés olympiques, le Toulousain a bouclé sa course en 4 min 10 sec 09.

"C'était génial, j'ai kiffé mon moment", retient-il de sa toute première course olympique. "En plus, stratégiquement, c'était sympa, parce qu'ils sont tous partis plus vite, et moi, j'ai pu revenir en brasse, mon point fort. Après, en crawl, c'était la bataille avec tout le monde, c'était vraiment cool. Je l'ai vécu à fond, et je suis qualifié en finale, c'est vraiment génial !"

Fils de nageurs internationaux, ce représentant de la génération Paris-2024 s'était invité à Tokyo en pulvérisant mi-juin de plus de cinq secondes son record de France, qui ne datait que de fin mars.

Distancé à mi-course, dans la série la plus relevée, Marchand est bien revenu dans les 100 derniers mètres, à la différence du triple champion du monde japonais de la distance Daiya Seto, 9e temps et éliminé.

L'Australien Brendon Smith a signé le meilleur chrono des séries en 4 min 09 sec 27, nouveau record d'Océanie, devant le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (4:09.49) et deux favoris, l'Américain Chase Kalisz (4:09.65) et le Hongrois David Verraszto (4:09.80).

"C'est assez impressionnant, on est à peu près tous au même niveau. Après, je sais qu'il y en a qui ont plus géré ce soir (samedi) par rapport à moi. Moi je suis allé à fond. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous dans la même seconde, ça va être une belle finale", anticipe Marchand avant la course prévue dimanche.

"Le podium, ça paraît compliqué quand même, reconnaît-il. Mais je vais essayer de faire au mieux. Et puis c'est une finale olympique, il faut la vivre !"

L'épreuve se dispute sans le Japonais Kosuke Hagino, couronné à Rio mais qui se réserve pour le 200 m quatre nages, et le récent champion d'Europe, le Russe Ilya Borodin, testé positif au Covid-19.

