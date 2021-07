JO-2020: Maïva Hamadouche, boxeuse "bouillonnante" et policière engagée

Publicité Lire la suite

Versailles (AFP)

"Depuis petite, je sentais que j'avais un truc en plus, une force en moi": Maïva Hamadouche, 31 ans et sextuple championne du monde de boxe chez les pros tout en étant policière, tentera à Tokyo, à partir de mardi, de décrocher l'or olympique.

Née à Albi, "peu entourée" et "très caractérielle", Maïva Hamadouche se met d'abord à la boxe "pour se défouler": "J'étais une ado turbulente, une bagarreuse, il fallait que je me canalise", raconte la boxeuse aux cheveux courts et blonds platines, après une séance d'entraînement dans les Yvelines.

En 2019, la détentrice de la ceinture mondiale IBF des super-plumes depuis 2016 (1,62 m, 59 kg), qui est la seule boxeuse française au Japon, s'est lancée, tout en continuant en parallèle sa carrière professionnelle, dans l'aventure olympique, un choix qui "n'allait pas forcément de soi" alors qu'elle a éclot loin de la boxe amateur.

"Je suis attendue au tournant, je m'expose aux critiques en allant aux JO, mais moi ça ne me touche pas", avance "El Veneno" (le venin), qui a décroché son billet pour Tokyo au repêchage du tournoi de qualification olympique (-60 kg) début juin.

- "Truc en plus" -

Dès ses 14 ans et ses premiers combats, Maïva Hamadouche est persuadée qu'elle a "un truc en plus": "je sentais que j'avais une force en moi et un gros potentiel", poursuit la boxeuse.

Alors tous les jours, après les cours, elle boxe sous la direction de Fabrice Cavard, son entraîneur qui l'a suivi de ses 14 à 19 ans, "un personnage clé" de sa vie.

"Elle était bouillonnante et parfois excessive, il fallait l'encadrer pour qu'elle ne se casse pas, assure auprès de l'AFP son ancien entraîneur, qui entretient un "lien quasi filial" avec la boxeuse.

"J'avais besoin de ce cadre, la boxe m'a canalisée car je faisais des petites bêtises, j'étais un peu perdue", se souvient-t-elle alors que son père était "absent" et sa mère "s'occupait très" peu d'elle.

La boxe devient alors une "bulle", un "mode de vie": "je ne pensais que par la boxe, c'était obsessionnel", explique-t-elle.

- "La police m'a tendue la main" -

Après quelques "années de galère", elle rentre à l'école de police en Normandie à 19 ans, tout en continuant les entraînements le week-end à Paris: "j'ai une grande reconnaissance envers la police car elle m'a tendue la main, j'avais besoin de ce travail pour me poser".

Au bout d'un an, elle intègre la police secours à Asnières (Hauts-de-Seine), puis la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) à Paris en 2014 et devient l'une des seules femmes de sa compagnie sur une centaine d'hommes.

"J'ai fait les manifestations +gilets jaunes+, mais je n'étais pas sur le terrain, j'étais responsable du parc automobile, je ne voulais pas me prendre un projectile et me blesser pour la boxe, c'était du bon sens", se souvient-t-elle.

Depuis 2019, elle est détachée à la direction des ressources et des compétences de la Police nationale. Elle gère également le suivi de protocole des femmes victimes de violences conjugales dans les Yvelines.

Avec deux associations du département, elle organise notamment des cours de boxe pour ces femmes, "pour qu'elle reprenne confiance en elles", "un autre combat" pour la boxeuse, "sous l'égide de la police".

Totalement engagée dans son aventure olympique depuis le début de l'année, elle a mis la police de côté, mais sa préparation a été "très compliquée".

Convalescente après trois opérations du bras avec de graves complications, Maïva Hamadouche n'a pu remettre les gants que le 15 mai.

Son entraîneur national Anthony Veniant affirme qu'elle sera "déterminée à ramener l'or": "physiquement elle entame fortement ses adversaires car elle est très offensive", maintenant "il faut travailler la stratégie".

"Elle a un mental indéfectible depuis toute jeune, je sais qu'elle sera médaillée", prédit Fabrice Cavard.

