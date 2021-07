JO-2020: Matthieu Bataille de retour aux Jeux, comme arbitre

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Il aurait rêvé de disputer une finale olympique en tant que sportif mais c'est finalement dans un autre rôle qu'il pourrait avoir l'occasion d'en vivre une: trois fois médaillé aux championnats du monde de judo, Matthieu Bataille participe cet été aux JO de Tokyo en tant qu'arbitre.

Le costume sombre et la cravate ont remplacé le kimono mais les épaules et la large carrure n'ont pas bougé. Champion d'Europe en 2004, médaillé de bronze aux Mondiaux 2007, 2008 et 2010, Matthieu Bataille est encore à 42 ans un jeune retraité du judo de haut niveau et un jeune arbitre.

"Ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Mais en 2017, la fédération internationale a mis en place un cursus accéléré pour les anciens médaillés mondiaux. Ca a débuté comme ça. Depuis, j'ai arbitré des Grand Prix, des Grand Chelem, puis les championnats d'Europe, les Mondiaux et maintenant mes premiers JO", a-t-il raconté à la fin du mois de juin à l'AFP.

La présence d'anciens combattants de haut niveau au sein de l'arbitrage est encore "quelque chose d'un peu nouveau", explique celui qui enseigne toujours le judo dans son club d'Etaples, sur la Côte d'Opale.

"On est peut-être quatre ou cinq combattants sur les 16 arbitres sélectionnés pour les JO", dit-il. Et bien sûr, ce passé de sportif d'élite - on parle tout de même de quelqu'un qui a battu Teddy Riner en compétition - "aide beaucoup".

- le juste positionnement -

"Cela me sert à savoir quand ça va attaquer, à comprendre les liaisons debout-sol, les sorties de tapis. Tactiquement, on voit où ça veut en venir", détaille l'ancien triple champion de France.

Le reste de la préparation se fait "en vidéo, pas tant sur les athlètes mais sur des situations délicates, pour analyser des combats, trouver les petits détails qui vont faire que ça se passera mieux".

Au fond, le plus difficile pour l'ex-athlète habitué à arpenter tout le tatami a été de trouver le juste positionnement. "Il faut savoir se placer pour bien voir les angles d'attaques. Moi j'étais habitué à me déplacer et à me battre. C'est encore un peu nouveau."

Mais même si l'exercice est plus statique, l'arbitrage a été pour Matthieu Bataille "une opportunité de garder un pied à haut niveau". "J'étais resté dans le judo mais il y avait un manque par rapport à la vie d'athlète, vadrouiller, être au contact des meilleurs", dit-il.

- "grandiose" -

Comme sur les tapis, la sélection n'a d'ailleurs pas été une évidence, avec entre 150 et 200 arbitres sélectionnables au début de l'olympiade, puis une cinquantaine et une trentaine au fil des listes et des évaluations, pour finalement seulement 16 juges retenus pour les JO.

"En tant qu'athlète, les Jeux c'était mon rêve, même si malheureusement je n'ai pas eu de médaille. Et quand je me suis lancé dans l'arbitrage, c'était aussi l'objectif N.1. Les JO au Japon, dans cette salle (le mythique Nippon Budokan, ndlr), c'est grandiose", raconte encore celui que le grand public a aussi appris à connaître dans les émissions TV d'Arthur.

A Tokyo, Matthieu Bataille aimerait bien sûr arbitrer la finale olympique qu'il n'a jamais pu disputer en tant que judoka. "Mais si ce sont les athlètes français qui y sont, ça me va aussi. Je connais la dureté de la vie d'athlète, donc s'ils sont tous en finale, je me contenterai du match pour la 3e place et ça m'ira", sourit-il.

Et pour que les Bleus n'aient pas à s'inquiéter de l'arbitrage, il a pour eux ce simple conseil: "Moi je ne m'en occupais pas. Je me disais que je n'avais qu'à mettre un beau ippon bien net et c'était réglé."

