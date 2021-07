JO-2020/VTT: Lecomte et Ferrand-Prévot passent à côté de leurs Jeux

Publicité Lire la suite

Izu (Japon) (AFP)

Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot sont tombées de très haut mardi: grandes favorites de l'épreuve olympique de VTT, elles ont sombré toutes les deux et assisté au triomphe historique des Suissesses, qui ont pris les trois places sur le podium.

Lorsque les deux Françaises ont franchi la ligne d'arrivée, en 6e (Lecomte) et 10e positions (Ferrand-Prévot), la championne olympique Jolanda Neff et ses dauphines Sina Frei et Linda Indergand avaient déjà eu depuis longtemps le temps de se donner une longue accolade et de poser bras dessus bras dessous pour les photographes.

Lecomte, qui avait outrageusement dominé à 21 ans la première partie de la saison, en remportant haut la main quatre manches de Coupe du monde sur quatre, n'avait simplement pas les jambes. Ferrand-Prévot a été victime d'une chute dans le premier tour qui lui a fait perdre le contact avec la future championne olympique.

"PFP" était en tête, au coude-à-coude avec Jolanda Neff, lorsqu'elle a glissé sur une relance rocheuse: "elle a pris à gauche, j'ai pris à droite, on allait à la même vitesse et on arrivait en même temps, je me suis dit +si elle ne freine pas, si je ne freine pas, on se percute+, alors j'ai freiné. J'ai glissé de l'avant", a raconté la Française.

"Très clairement, le titre s'est joué là. Après, je ne sais pas si je l'aurais battue, mais en tous les cas la médaille s'est jouée là", a estimé "PFP".

- Objectif Paris-2024 -

Lecomte, distancée dès le premier tour, n'a en revanche jamais été en position de se battre pour une médaille. Mais elle affirme que sa 6e place n'est "pas vraiment une déception".

"Je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui", a-t-elle admis, "j'avais dominé les quatre manches de Coupe du monde, mais avec mon jeune âge, j'ai peut-être un peu utilisé d'énergie avec le stress d'être là".

Pauline Ferrand-Prévot, qui a déjà remporté à 29 ans tous les titres majeurs du cyclisme (championne du monde sur route, en VTT et en cyclo-cross) à l'exception du titre olympique, estime aussi que le résultat de sa jeune coéquipière "n'est pas un échec".

"Elle apprend, elle est au plus haut niveau depuis un an. C'est une grande, et elle va devenir très grande, mais il faut en passer par là pour être au meilleur à Paris en 2024", a-t-elle déclaré, tout en annonçant qu'elle serait elle-même de nouveau candidate à une médaille d'or en VTT lors des Jeux de la capitale française.

Comme un symbole, la championne olympique Jolanda Neff a fait exactement ce que Lecomte avait pris l'habitude de faire cette saison sur les manches de coupe du monde: elle a pris seule la tête dès les premiers kilomètres, a peu à peu creusé l'écart jusqu'à avoir une marge relativement confortable d'une minute sur ses poursuivantes, avant de gérer son avance.

La Suissesse de 28 ans fait partie depuis longtemps de l'élite mondiale: championne du monde de VTT marathon en 2016, puis de cross-country et du relais l'année suivante, elle compte aussi quatre titres de championne d'Europe à son actif.

