JO-2020/Basket 3x3: les Françaises, battues par les Américaines, joueront pour le bronze

Tokyo (AFP)

Les basketteuses françaises du 3x3 ont été battues de peu en demi-finale du tournoi olympique par les Etats-Unis (18-16) mercredi, mais peuvent encore espérer obtenir la médaille de bronze de la discipline qui fait ses débuts aux Jeux de Tokyo.

Les Bleues, qui ont échoué à prendre leur revanche sur les Américaines après avoir déjà été dominées en match d'ouverture de la phase de groupe samedi (17-10), affronteront en soirée (20h45 locales, 13h45 en France) les perdantes de l'autre demi-finale entre la Russie et la Chine.

Oublier la déception et se reconcentrer pour finir en bronze: tel est le défi qui attend Lætitia Guapo, Migna Touré, Marie-Ève Paget et Ana-Maria Filip, les pionnières tricolores de cette épreuve, si particulière par son rythme effréné et sa forte intensité sur dix minutes, qui a séduit Emmanuel Macron présent lors de leur premier match samedi contre Team USA.

La quête de l'or olympique s'est donc finalement arrêtée au stade des demi-finales face à ces Américaines qui se sont imposées depuis le début de la compétition comme les favorites pour le titre, avec en leurs rangs des joueuses qui évoluent toutes en ligue nord-américaine (WNBA) de 5x5, et contre lesquelles elles avaient déjà cédé lors du tournoi de qualification olympique.

Cette fois, les Françaises ont opposé une résistance plus forte à leurs adversaires, même si ces dernières ont constamment été devant au score.

Face à la redoutable pivot Stefanie Dolson, qui les avait fait beaucoup souffrir quatre jours plus tôt et encore auteure de 5 points, en usant de sa taille (1,95 m) et de sa puissance, Ana-Maria Filip a sorti un énorme match sous le panneau (8 pts).

Après avoir été menées de quatre longueurs (12-8), les Françaises ont recollé à (16-16), faisant douter les Américaines, qui n'ont finalement dû leur salut qu'au trop grand nombre de fautes des Bleues. Car ce sont deux lancers francs dans la dernière minute qui ont éteint leur rêve de finale olympique.

