JO-2020/Basket: les Français voient triple et peuvent voir loin

Tokyo (AFP)

Victoire, qualification et première place du groupe: en s'imposant contre la République tchèque 97 à 77, les basketteurs français ont coché toutes les cases mercredi à Saitama et se sont ouvert une belle voie d'accès vers le podium olympique à Tokyo.

Le dernier match de groupe des Français, samedi contre l'Iran, n'aura sportivement qu'un intérêt limité pour les Français, avant un quart de finale prévu lundi prochain. Soit cinq jours sans match à enjeu.

Trois jours après leur exploit contre les Etats-Unis et leurs stars de la NBA, les hommes de Vincent Collet n'ont pas flanché, contrairement à 2019, lorsqu'ils s'étaient inclinés en demi-finales du Mondial contre l'Argentine, après avoir sorti en quarts les Américains.

L'adversaire tchèque qui était à leur programme mercredi à Saitama avait certes beaucoup moins de clinquant que les Jason Tatum, Kevin Durant, ou Damian Lillard face à eux dimanche. Mais l'adresse était bien plus au rendez-vous pour les coéquipiers de Jan Vesely et Tomas Satoransky.

En l'espace de dix minutes, ils ont planté pas moins de huit paniers à trois points sur neuf tentatives, de quoi prendre les commandes au score (28-22, 10e).

Les hommes de l'Israélien Ronen Ginzburg étaient toutefois visiblement en surchauffe sur les tirs longues distances, puisqu'ils n'en ont plus mis aucun pendant les trente minutes suivantes.

La défense française a commencé à prendre le pas sur l'attaque tchèque, limitée à 12 points dans le deuxième quart-temps, quand Batum ou encore Evan Fournier ont accéléré le rythme.

- De Colo étincelant -

Avec 17 points et 8 passes décisives en 25 minutes de jeu, Nando de Colo a été étincelant dans cette partie maîtrisée par les Français. Evan Fournier a une nouvelle fois terminé la rencontre comme meilleur marqueur avec 21 points au compteur, alors que Rudy Gobert et Vincent Poirier ont dominé le rebond avec respectivement 10 et 5 ballons captés.

La première place du groupe, assurée mercredi soir, n'est toutefois pas la garantie d'un tableau complètement dégagé en quarts de finale, car il faudra aussi avoir un peu de chance au tirage.

Ils pourront retrouver l'un des deux plus mauvais deuxième ou alors l'un des deux meilleurs troisièmes, avec toutefois la garantie de ne pas rencontrer l'ogre américain sur leur passage.

"On est arrivé concentré, on savait que ça n'allait pas être un match facile. On les a pris au sérieux. On est venu avec beaucoup d'envie. On a su s'ajuster après le premier quart-temps" a expliqué Guerschon Yabusele au micro de France Télévisions.

Les bonnes nouvelles se sont enchaîné pour Vincent Collet mercredi soir dans la Super Arena de Saitama. D'abord parce que le sélectionneur français a pu faire tourner son effectif, aucun joueur ne dépassant les 28 minutes de jeu.

De plus, préservé contre les Américains, Andrew Albicy, l'un de ses meneurs de jeu, a pu disputer ses premières minutes (un peu plus de 12) aux Jeux de Tokyo et Guerschon Yabusele, touché à un oeil face à Team USA, a pu être aligné pour le match contre la République tchèque.

Seul le meneur/arrière Frank Ntilikina n'a pour l'instant pas disputé la moindre seconde, encore préservé par l'encadrement tricolore en raison d'une "légère gêne musculaire" ressentie avant le match contre les Etats-Unis.

Vincent Collet n'avait pas souhaité s'enflammer après la victoire contre les Américains, estimant que c'était "de bon augure, rien d'autre".

Le jeu proposé face à la République tchèque, qui a sorti sur son passage le Canada et la Grèce en qualification trois semaines avant le début des Jeux et qui avait dominé l'Iran en ouverture, vient toutefois confirmer ainsi leur statut de prétendant au podium olympique.

