JO-2020: les handballeurs français filent déjà en quarts

Tokyo (AFP)

Le sans faute des handballeurs français se poursuit. Les Bleus ont déjà assuré leur place en quart de finale du tournoi olympique grâce à leur succès 30-29 face à l'Allemagne, mercredi au Yoyogi stadium.

Avec cette troisième victoire en trois matches aux Jeux de Tokyo, ils sont assurés avant leur deux dernières rencontres de finir dans les quatre premiers de leur groupe.

Comme à chaque fois depuis Atlanta en 1996, voilà les Français au moins en quart de finale d'un tournoi olympique.

"C'était un combat à la hauteur de ce duel, apprécie le sélectionneur Guillaume Gille. L'Allemagne, dans l'histoire de l'équipe de France, c'est toujours des moments forts, de signification et de difficulté."

#photo1

Finalement étriqué, le succès aurait pu être plus net pour ces retrouvailles olympiques cinq ans après l'élimination de l'Allemagne par la France en demi-finale des Jeux de Rio.

"Le match, on doit le gagner plus sereinement et plus facilement, ne pas se mettre dans la position de devoir batailler en deuxième période", trouve à redire Nikola Karabatic.

Les hommes de Guillaume Gille ont vite fait la différence et mené de six buts (16-10) en première période, mais permis à leur adversaire de revenir dans le match.

#photo2

"Il y a des petits détails, des tirs ratés, des pertes de balle, une mauvaise gestion, énumère la star des Bleus. A la mi-temps, on aurait dû être à quatre ou cinq buts devant."

Relégués seulement à trois longueurs à la pause (16-13), les Allemands sont revenus au contact grâce à un 5-0 infligé aux Français entre la fin de la première période et le début de la deuxième (16-15). Malgré les cris les enjoignant à défendre d'un volontaire français particulièrement sonore dans le silence du huis clos du Yoyogi stadium.

- "On arrive à ne pas s'affoler" -

Doublés au score (19-18), les Bleus s'en sont remis à Vincent Gérard qui a signé trois arrêts déterminants coup sur coup pour leur permettre de repasser en tête.

"On arrive à ne pas s'affoler et à refaire un écart. Ca, c'est positif, retient le gardien. Parce que on a réussi à repartir de l'avant."

#photo3

Et même si la marge finale est courte, ce succès est plus significatif que les victoires attendues contre l'Argentine (33-27) et le Brésil (34-29).

Pour leur entrée dans les Jeux, les Allemands s'étaient inclinés de peu (28-27) face aux doubles champions d'Europe espagnols, prochains adversaires des Bleus vendredi.

"Les gros matches commencent, se projette avec appétit Nikola Karabatic. L'adversité va monter encore d'un cran"

Une victoire contre la Roja du handball puis la Norvège dimanche, permettraient aux Bleus ne pas croiser avant une éventuelle finale le Danemark, double champion du monde (2019 et 2021) et immense favori, qui défend son titre olympique à Tokyo. A condition bien entendu que la bande de Mikkel Hansen continue son sans faute dans son groupe.

Selon Guillaume Gille, la fin de ce premier tour est un "rendez-vous important qui va déterminer la suite de l'aventure".

