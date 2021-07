JO-2020/Basket: les Bleues entretiennent l'espoir d'atteindre les quarts

La joie des Françaises Sandrine Gruda (c), Sarah Michel et Alix Duchet, après leur victoire (87-62) face au Nigéria, lors de leur match du 1er tour, le 30 juillet 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Saitama (Japon) (AFP)

Dos au mur après leur défaite contre le Japon, les basketteuses françaises ont réagi vendredi en dominant les Nigérianes (87-62), mais le plus dur les attend face aux Américaines ultra-favorites aux Jeux de Tokyo, où elles conservent néanmoins l'espoir d'accrocher les quarts.

Les Bleues ont leur destin en mains et peuvent toujours rêver d'un exploit similaire à celui réalisé par les garçons dimanche contre les États-Unis. Mais lundi elles ne partiront pas vraiment avec la faveur des pronostics face à Team USA, invaincue en compétition internationale depuis septembre 2006, en quête d'un septième sacre olympique consécutif et qui s'est qualifiée pour le prochain tour en battant les Japonaises (86-69) en début d'après-midi.

Cela dit, une défaite par le plus petit écart possible pourrait ne pas être rédhibitoire pour les joueuses de Valérie Garnier. En ce cas elles pourraient finir parmi les deux meilleurs troisièmes, selon le critère du "point-average" avec leurs concurrentes des groupes A et C.

Autre hypothèse, à ne pas exclure complètement et qui serait même la meilleure: si les Bleues perdent face aux Américaines, même lourdement, et que pendant ce temps le Nigeria bat largement le Japon mais pas trop, ce serait la deuxième place du groupe B dont elles pourraient hériter, en vertu de la différence de points dans les confrontations directes entre ces trois équipes qui seraient à égalité.

Pour s'ouvrir ces possibilités et éventuellement se lancer dans ces calculs d'apothicaire, les Françaises devaient d'abord impérativement montrer leur vrai visage face aux Nigérianes. C'est ce qu'on était en droit d'attendre des finalistes du dernier Euro, battues il y a un mois par la Serbie, elles qui ont atteint le dernier carré des JO à Londres-2012 (médaillées d'argent) et à Rio-2016 (4e)

- Le réveil de Johannès -

Et elles l'ont bien fait, lors de ce deuxième match déjà couperet, dans une formule à trois groupes qui laisse peu de place au faux-pas. Car une défaite aurait quasiment annoncé une élimination prématurée.

Après un festival de tirs manqués des deux côtés durant trois premières minutes où le ballon a ressemblé à une patate chaude, les Bleues ont enfin ouvert le score par Alix Duchet d'un tir derrière l'arc. La meneuse fut une des grandes artisanes de la bonne première période qui allait suivre, avec 11 points (13 au total, 5 passes) dont trois shoots primés derrière l'arc.

Trouvant leur rythme en attaque, faisant mieux circuler le ballon, les Françaises ont un peu accéléré dans le deuxième quart-temps pour compter 17 longueurs d'avance à la pause. Un matelas qui s'est considérablement épaissi au troisième quart-temps, jusqu'à 31 unités (62-31), dans le sillage d'Endy Miyem (13 pts) et de Sandrine Gruda (14 pts) dominatrices à l'intérieur.

Surtout, c'est en défense que la France a retrouvé ses vertus, contenant les Nigérianes à 35% de réussite aux tirs et remportant de fait le défi physique qui leur était proposé.

Cette performance a de quoi rassurer les Françaises, à l'image de Marine Johannès qui fut l'ombre d'elle-même durant un match et demi et a montré dans cette seconde période de quoi elle est capable (13 pts, 4 passes) et aussi sa force de caractère pour surmonter la difficulté.

Il en faudra face aux Américaines...

