JO-2020/Natation: Manaudou entre en piste, Dressel accélère

Tokyo (AFP)

Revenu dans les bassins pour reconquérir l'or olympique, Florent Manaudou entre en lice ce vendredi en séries du 50 m, après avoir vu son rival américain Caeleb Dressel survoler dans la matinée les demi-finales du 100 m papillon.

Plus de deux ans après son retour en mars 2019, avec des chronos d'abord prometteurs puis perturbés par le confinement, le Marseillais retrouvera à 19h20 (12h20 en France), ligne d'eau numéro trois, le parfum d'une joute olympique.

Avec quelles ambitions? Sacré sur 50 m aux JO-2012, à 21 ans, puis argenté en 2016 pour avoir cédé un centième à l'Américain Anthony Erwin, le sprinter de 30 ans a toujours été clair: il vient pour le titre.

Sa deuxième carrière, après deux ans et demi passés à s'adonner au handball, a démarré en juin 2019 avec deux 50 m en à peine plus de 21 sec 7/10e, puis un aller simple en 21 sec 56 fin janvier 2020, resté le meilleur de son come-back.

Car le Covid-19, entraînant fermeture des piscines et report des Jeux, a tout bousculé: il a patiné cette saison entre 21 sec 7/10e et 8/10e, a enchaîné sept 50 m au-dessus des 22 sec en mai et juin, et est resté à l'écart du podium européen (5e) mi-mai à Budapest, avec une référence à 21 sec 67 en demi-finale.

- Metella éliminé -

Pour son dernier test avant les Jeux, le triple champion du monde 2015, avec un record personnel de 21 sec 19 datant de cette année, avait même été battu lors des Championnats de France mi-juin par Maxime Grousset, 22 ans, quatrième jeudi sur 100 m et qui sera lui aussi en séries du 50 m.

Placée dans la même série que Manaudou, sa principale cible avance avec bien plus de certitudes: l'Américain Caeleb Dressel, treize fois champion du monde, a déjà glané l'or olympique du 4x100 m lundi et du 100 m jeudi.

Reparti dans la foulée à l'assaut du 100 m papillon, avant de s'attaquer au 50 m, 4x100 m quatre nages et 4x100 m quatre nages mixte, le Floridien de 24 ans a dominé les séries avant de survoler les demi-finales vendredi matin.

Si le Hongrois Kristof Milak, champion olympique du 200 m papillon, avait remporté la première manche avec un nouveau record olympique (50.31), Dressel a riposté dans la seconde en 49 sec 71, conservant une marge par rapport à son record du monde (49.50 en 2019).

A la recherche de son meilleur niveau depuis une opération à l'épaule début 2020, le Français Mehdy Metella a manqué pour 2/100e une qualification en finale, signant le neuvième chrono (51.32).

"Mon sentiment c’est un mélange de déception bien sûr et de satisfaction. Ce n’est pas passé loin. Mais je n’ai aucun regret après l'année que j'ai vécue", a-t-il analysé.

- Campbell consolée -

La matinée a été dominée par la finale du 100 m dames, course-reine remportée par l'Australienne Emma McKeon, 27 ans et deuxième sprinteuse de l'histoire sous les 52 secondes (51.96) après la Suédoise Sarah Sjöström.

Après avoir lancé dimanche le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde, elle a devancé la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey (52.27), et la deuxième Australienne Cate Campbell (52.52).

Larmes aux yeux sur le podium, Campbell, 29 ans, a savouré ce bronze au goût de renaissance, elle qui avait sombré en finale des JO de Rio (6e) alors qu'elle s'avançait en grande favorite.

Sur 200 m brasse, la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker s'est offert l'or et un nouveau record du monde (2:18.95), poussée par la triple championne olympique Lilly King (2:19.92), une autre Américaine Annie Lazor complétant le podium (2:20.84).

Le Russe Evgeny Rylov, qui concourt sous pavillon neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, a de son côté confirmé son succès sur 100 m dos en remportant le 200 m dos, devant l'Américain Ryan Murphy et le Britannique Luke Greenbank.

Sur 200 m quatre nages, le Chinois Shun Wang a ouvert une nouvelle ère en succédant à la légende américaine Michael Phelps, qui avait raflé quatre titres entre 2004 et 2016, devant le Britannique Duncan Scott et le Suisse Jérémy Desplanches.

