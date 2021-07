JO-2020/Basket: "Gabby oh Gabby", Williams connaît la musique

Publicité Lire la suite

Saitama (Japon) (AFP)

Les basketteuses américaines, contre lesquelles la France va jouer lundi sa qualification pour les quarts des Jeux de Tokyo, Gabby Williams, nouvelle venue chez les Bleues mais déjà indispensable, les connaît par coeur pour les affronter en WNBA, où seule la gagne compte.

En quête d'un 7e sacre olympique d'affilée, invaincue en compétition officielle depuis septembre 2006, "Team USA" est la grande favorite du tournoi olympique. Et par conséquent de cette confrontation, certes sans enjeu pour elle, déjà assurée de finir en tête, mais dont le score va conditionner le maintien des Bleues dans la compétition.

Après le succès autoritaire contre le Nigeria (87-62) vendredi, la sélectionneuse Valérie Garnier, consciente de la difficulté de la tâche, a assuré que la "volonté c'est de gagner. Ou de perdre par le plus petit écart possible".

Un discours dans lequel on devine logiquement que la seconde option semble la plus réaliste.

Mais pour Gabby Williams, omniprésente face aux Nigérianes (13 pts, 9 rbds, 4 passes, 3 interceptions), seule la première option compte.

"Il faut rentrer dans la rencontre avec l'idée qu'on va gagner, sans avoir de regrets. Le résultat sera ce qu'il sera, mais il faut vraiment y aller avec de la confiance, en se disant qu'on peut s'imposer. Si on fait preuve de plus de coeur, on peut les battre", a-t-elle martelé.

- Passée par UConn -

Valérie Garnier, buvant les mots de sa joueuse, sait qu'elle tient une leader dans son vestiaire, bien que celle-ci soit arrivée sur la pointe des pieds il y a à peine deux mois et demi. Excellente durant l'Euro disputé en juin, ponctué d'une défaite en finale, elle s'est imposée au sein d'un groupe où elle fait l'unanimité par son talent, son engagement et sa polyvalence sur le parquet, à l'image d'un Nicolas Batum chez les Bleus.

Agée de 24 ans, Williams, née à Sparks dans le Nevada, possède la double nationalité et peut jouer avec les Bleues grâce à ses origines françaises du côté maternel. "Maintenant que je joue pour les Bleues, il n'y a pas de Franco-Américaine qui vaille", a insisté celle qui est passée par la prestigieuse université UConn (Connecticut), référence pour le basket féminin, et en est sortie imprégnée d'une culture de la gagne chevillée aux baskets.

"Là-bas, il faut gagner à chaque match. Perdre, c'est comme la fin du monde. J'essaie d'insuffler cette mentalité en équipe de France. Je sais que ce n'est pas vraiment normal de penser comme ça, mais si ici une défaite est suivie d'un +ok on a perdu, on fera mieux la prochaine fois+, à UConn c'est +on n'a pas le droit de perdre!+", a-t-elle expliqué.

- "Mamba-mentality" -

Draftée en quatrième position par le Sky de Chicago en 2018, elle alterne depuis entre la Ligue nord-américaine et les championnats européens. A Montpellier d'abord en 2019/20, puis en Hongrie avec Sopron, disputant l'Euroligue dont elle a été désignée meilleure défenseure (15,9 pts, 3,8 rebonds, 3 passes de moyenne). En 2022, elle retournera jouer aux Etats-Unis, aux Los Angeles Sparks où elle vient d'être transférée.

En attendant, lundi, elle affrontera des joueuses qu'elle connaît parfaitement, avec un surcroit de motivation. "J'ai hâte de jouer contre d'ex-coéquipières, certaines amies. A partir de maintenant, je vais penser, je vais manger, je vais dormir USA", afin de les battre.

Une sorte de "Mamba-mentality" émane de l'ailière (1,80 m) dans sa façon d'aborder un rendez-vous capital. Nul hasard quand on sait qu'elle était proche de Kobe Bryant et de sa fille Gianna - dont elle était la joueuse préférée -, tous deux tragiquement disparus fin janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles.

Fan de musique, elle a tatoué sur ses doigts des sigles d'artistes et groupes bien connus, AC/DC, Prince, Michael Jackson, Freddie Mercury... Nul doute que celle dont le surnom a longtemps été chanté par Alain Bashung adorerait entendre résonner "We are the champions" à Tokyo.

