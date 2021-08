JO-2020/Gym: Biles encore forfait, dernière chance de la voir en compétition mardi

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles a déclaré forfait pour l'épreuve de sol des Jeux olympiques 2020 prévue lundi et il ne lui reste qu'une seule chance de concourir à Tokyo, à la poutre mardi.

Biles, cinq médailles à Rio donc quatre en or, a déjà renoncé à quatre finales: la plus prestigieuse, celle du concours général, le saut, les barres asymétriques et maintenant le sol où elle domine généralement toutes les autres compétitrices.

"Simone se retire de la finale du sol et prendra sa décision pour la poutre plus tard cette semaine", a fait savoir la Fédération américaine de gymnastique sur Twitter alors que Simone Biles a stoppé la compétition pour préserver sa santé mentale et physique depuis le concours par équipes.

A 24 ans, pour ses deuxièmes JO, elle est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de "perte de figure", ou perte de repère dans l'espace, qui met en danger physique cette gymnaste aux acrobaties exceptionnelles.

Elle publie régulièrement ses états d'âme sur ses stories Instagram: "J'ai le droit d'avoir des limites et de ne pas me sentir mal (d'en avoir, ndlr)", peut-on lire en légende d'un dessin publié il y a quelques heures.

Il y a deux jours, elle y avait posté une video la montrant chutant lors de sorties aux barres asymétriques et expliquant en quoi consistait le phénomène de "twisties", qui lui fait perdre sa faculté à se repérer dans l'espace et peut conduire à un accident.

Après avoir eu un problème au saut lors des qualifications par équipes, ce qui l'a conduit à abandonner en cours la compétition, elle avait fait part avec une grande franchise de la nécessité de "faire face à ses démons" et de préserver sa santé mentale après avoir eu une grosse pression de réussite ces dernières semaines.

Il est de plus en plus difficile de l'imaginer revenir à la compétition, même si son état médical est évalué quotidiennement.

Biles était depuis des mois présentée comme "LA" star de ces JO, à grands coups de couverture de magazines et de spots télé. Tout le monde la voyait battre des records, et pourtant il se pourrait qu'elle reparte du Japon avec une seule médaille, celle de l'argent du concours général par équipes où elle n'a fait qu'un seul saut.

