JO-2020 - Toc toc, Tokyo: ce qui nous a frappés ce dimanche

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Ils ne sont pas tous champions olympiques mais ils écrivent aussi l'histoire de ces JO de Tokyo.

. Perf du jour

"J'étais nerveux avant mes courses, aucune n'était parfaite, pas du tout - dans la chambre d'appel- dans l'approche mentale. Au réveil parfois, je me disais: +je vais en baver aujourd'hui+", a confié Caeleb Dressel, après son récital aquatique. L'Américain a remporté le 50 m libre et le relais 4x100 m 4 nages en ce jour de clôture de la natation. 2+3=5. Ce total est donc celui de ses médailles d'or à Tokyo. Auparavant, le Floridien avait remporté l'or du 4x100 m libre lundi, du 100 m nage libre jeudi puis du 100 m papillon samedi. Mais son séjour nippon a tout de même subi un accroc. Lui qui espérait le Grand Chelem, avec 6 courses à son programme, a pris une 5e place avec le relais 4x100 m 4 nages mixte.

. Visage du jour

Celui du successeur d'Usain Bolt ! L'Italien Lamont Marcell Jacobs a sidéré le monde en s'imposant en finale du 100 m olympique. Au bout d'une ligne droite avalée en 9 sec 80, record d'Europe à la clé, Jacobs a pris la succession du triple champion olympique en 2008, 2012, 2016. Un énorme exploit pour le sprinteur de 26 ans, né à El Paso au Texas d'une mère italienne et d'un père américain. C’est le premier titre olympique sur 100 m pour un Italien et c'est surtout le premier pour un Européen depuis le Britannique Linford Christie en 1992.

#photo1

. Histoire du jour

une histoire triste. Un cheval de l'équipe suisse a dû être euthanasié, après s'être blessé dans l'épreuve de cross du concours complet. Jet Set s'est déchiré un ligament de la jambe avant droite à la réception d'un saut. "En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu'elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après", a expliqué le comité olympique suisse. Le cavalier Robin Godel n'a pas été blessé dans l'accident. Mais il sera remplacé lundi par la cavalière Eveline Bodenmüller qui montera Violaine de la Brasserie.

#photo2

. Phrase du jour

"J'ai pris trois semaines de repos après Londres-2012, trois mois de repos après Rio-2016. Mais je n'ai pas assez de temps pour prendre 3 ans de repos" après Tokyo-2020. Rigolard, le Britannique Max Whitlock a fait son petit calcul et il devra effectivement reprendre le travail avant 3 ans s'ils veut espérer participer aux Jeux de Paris en 2024. En même temps, il est vrai qu'il n'a pas été avare d'efforts pour remporter le titre olympique au cheval d'arçons, comme il l'avait déjà fait à Rio. A Londres, il s'était "contenté" de l'argent au même agrès.

#photo3

. Photo du jour

"On a tenté de faire un sit-in". Le directeur technique national français de la boxe, John Dovi, était remonté à l'issue du combat de Mourad Aliev (+ 91 kg). Eliminé sur disqualification pour des coups de tête mais convaincu qu'il s'agissait d'un "scandale", le boxeur français s'est alors assis sur le bord du ring. Seul. En colère. Pendant de longues minutes il est resté ainsi enlevant ses gants mais pas ses bandages. Et s'il avait raison ? Les juges reconnaissent qu'ils ont fait une erreur mais comme c'est écrit ils ne peuvent pas revenir sur la décision", a dénoncé Aliev. "C'est comme si on avait condamné un innocent en sachant qu'il était innocent", a-t il ajouté après s'être résolu à quitter le ring.

© 2021 AFP