JO-2020: Tokyo dans la droite ligne de Rio pour les Bleus e canoë-kayak sprint?

L'équipe de France de canoë-kayak sprint a pour ambition lors des épreuves olympiques qui débutent lundi à Tokyo de décrocher, comme aux JO-2016, une médaille, celle remportée à Rio par Maxime Beaumont, vice-champion olympique sur 200 m en kayak monoplace.

Pour Maxime Beaumont, les années n'ont pas de prise sur son corps, sa motivation et son envie: "Mon objectif, c'est de monter d'un cran et devenir champion olympique", explique le Nordiste de 39 ans, qui reconnait avoir vécu un début de saison "difficile". "J'ai 39 ans, je commence à sentir le poids des années, mais l'envie est intacte, j'ai toujours ma fougue de petit jeune", a-t-il assuré samedi.

Principal rival à battre: le Britannique Liam Heath qui l'avait devancé à Rio.

Pour Maxime Beaumont, le rendez-vous olympique est le moment idéal pour faire connaitre son sport qu'il compare à de "l'athlétisme, mais sur l'eau".

"Il y a huit couloirs et huit athlètes qui veulent terminer premier (...) On est sur des fréquences de pagayage de 160 coups par minute, soit presque trois coups de pagaie par seconde, donc c'est sûr que si on en loupe un, on se met en grandes difficulté sur la course", rappelle le champion du monde 2015.

Ces JO de Tokyo, reportés d'un an en raison de la pandémie, se disputent dans des conditions particulières pour les sprinteurs, sur le "Canal de la forêt de la mer", situé sur le front de mer et protégé par des absorbeurs de vagues et deux barrages.

"C'est très exposé au vent et c'est de l'eau salée, donc plus porteur au niveau des coques", prévient Beaumont.

- Faire "une grosse course" -

Il n'est pas le seul Bleu à pouvoir viser un podium dans une discipline dominée par les Allemands, Hongrois ou Néo-Zélandaises chez les femmes: pour Adrien Bart, médaillé de bronze des Mondiaux-2019 et 9e des JO de Rio en C1-1000 m, tout est possible du fait des perturbations liées à la pandémie: "il n'y aura pas de favori au départ"

"Une médaille d'or, ce serait le top!", renchérit Jean-Pascal Crochet, le patron de l'équipe de France.

"Le sprint est une discipline qui ramène une médaille toutes les deux olympiades, l'idée c'est de casser ce cycle", dans l'idée aussi de préparer au mieux les JO de Paris, explique Ludovic Royé, directeur technique national de la Fédération française de canöe-kayak.

Nouveauté à Tokyo, il y aura autant d'épreuves féminines que masculines.

En kayak biplace, sur 500 m, Manon Hostens et Sarah Guyot sont championnes d'Europe 2018 et veulent faire "une grosse course": "On a trouvé cette symbiose et cette connexion et quand on arrive vraiment à la mettre en place, on sent qu'il y a une super glisse et énormément de puissance", explique Manon Hostens.

Guillaume Burger, qui avait décroché un quota olympique en K1 1000 m, mais s'en est vu privé par la Fédération internationale par erreur, sera aligné en kayak biplace (K2) avec Etienne Hubert sur 1000 mètres.

