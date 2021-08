JO-2020/Basket: les Bleues arrachent leur place en quarts

Publicité Lire la suite

Saitama (Japon) (AFP)

Mission accomplie pour les basketteuses françaises: elles ont certes perdu mardi face aux Américaines, qui briguent un septième sacre olympique consécutif aux Jeux de Tokyo, mais avec une écart de 11 points (93-82) suffisamment petit pour leur permettre d'aller en quarts de finale.

Après la victoire du Japon plus tôt aux dépens du Nigeria (102-83), les Bleues n'avaient plus que trois options pour rester en vie dans le tournoi: battre Team USA pour se classer deuxièmes du groupe B ou perdre par moins de 15 unités pour finir parmi les deux meilleures troisièmes. Dernière possibilité, un revers plus sévère les aurait mis en balance avec l'Australie qui joue en soirée contre Porto Rico.

Il n'en est finalement rien car les Françaises ont rempli la seconde condition, sur le parquet de la Super Arena de Saitama. Celle qu'espérait la sélectionneuse Valérie Garnier, même si une victoire eût été retentissante face à des Américaines invaincues en compétitions internationales depuis septembre 2006.

"Ça a dû surprendre quelques personnes de nous voir si heureuses à la fin, même si on a perdu. C'est vrai qu'à la fin, chaque panier était important des deux côtés. On l'a fait. Je me suis dit qu'il fallait prendre du plaisir; en face de nous on avait les meilleures joueuses du monde", a réagi à chaud Iliana Rupert sur France 4.

En effet, les Bleues peuvent être satisfaites de leur performance, car elles ont bien tenu tête aux Américaines, même si elles ont semblé sur la brèche en toute fin de rencontre.

- Mortes de faim -

Trente-sept minutes plus tôt, c'est en mortes de faim qu'elles sont entrées dans ce match, se battant sur toutes les balles et imposant une défense coriace à leurs adversaires, sauf à l'intérieur où elles ont été globalement dominées, notamment par A'ja Wilson (22 pts). Tant et si bien qu'elles ont fini en tête à la marque à la fin du premier quart-temps (22-19), dans le sillage d'Endy Miyem particulièrement agressive (15 pts au total).

#photo1

Puis Team USA, également portée par Breanna Sewart (17 pts, 7 passes, 7 rbds) a pris les commandes et ne les a plus vraiment lâchées. Mais les Bleues se sont accrochées à leur wagon et bien qu'accusant six longueurs de retard à la pause (50-44), elles sont revenues animées des mêmes intentions en seconde période et ont même repris les devants au début du quatrième quart-temps grâce à Valériane Vukosavljevic (72-71).

La suite fut donc plus difficile, moins en verve offensivement en dépit du réveil de Sandrine Gruda (12 pts), elles n'ont pas pu suivre le rythme imposé par les Américaines, mais ce sont leurs vertus défensives qui les ont récompensées à l'image de cette interception de Gabby Williams, sa sixième du match (10 pts, 5 rbds également).

À présent, c'est une tout autre compétition qui va démarrer à partir de mercredi et la France, finaliste frustrée de l'Euro il y a un mois et demi, battue par la Serbie sur la dernière marche, peut encore croire à l'obtention d'une médaille.

Elle connaîtra en soirée l'identité de son adversaire en quarts, probablement l'Espagne, la Belgique ou la Chine.

© 2021 AFP