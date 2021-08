JO-2020: les skateurs Larcheron et Matheron débarquent en park

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Après le street, le park, autre discipline du skateboard, fait ses grands débuts mercredi et jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo, où Madeleine Larcheron et Vincent Matheron défendront les chances françaises.

Le park, ou bowl, consiste à réaliser des figures aériennes dans un bassin vide, aux parois arrondies et contenant des éléments de relief.

Les concurrents réalisent trois "runs" de 45 secondes et la note du meilleur passage est conservée pour établir le classement. Contrairement au street, une chute et c'est la fin du run en cours.

Deux Tricolores sont engagés: la Landaise Madeleine Larcheron (15 ans) et le Marseillais Vincent Matheron (23 ans).

La première est la benjamine de la délégation française aux Jeux. Celle qui a passé son brevet des collèges il y a quelques semaines, peut compter sur la présence de sa mère à Tokyo.

Le second revient d'une triple fracture à une cheville et vit en Californie, berceau du surf et du skate.

"Vincent et Madeleine ont réussi à rentrer dans le Top 20 pour aller chercher un quota chacun, à l'issue d'un long processus de qualification sur 2-3 ans, en raison notamment d'une longue pause liée au Covid", a rappelé l'entraîneur de l'équipe de France, Florent Balesta, en conférence de presse.

"Je veux montrer que, même quand on revient de blessure, tout est possible et essayer d'arriver en finale, puis de faire un podium", a expliqué Vincent Matheron, qui s'est blessé il y a un an sur une rampe chez Tony Hawk.

La légende du skate a en effet hébergé le "minot" à son arrivée aux Etats-Unis et "Birdman" l'a depuis pris sous son aile.

Madeleine Larcheron, de son côté, ne veut pas se mettre de pression à Tokyo: "je veux surtout me faire plaisir et m'amuser parce que ce sont mes premiers Jeux olympiques, je suis jeune, je n'ai que 15 ans", a expliqué l'adolescente.

- "Tout est ouvert" -

"On a un format de compétition qui se joue juste sur une demi-journée. Tout est ouvert, on a beaucoup d'ambition", a insisté Balesta, rappelant qu'il y avait eu des surprises en street.

Côté féminin, deux des grandes favorites, les Brésiliennes Leticia Bufoni et Pamela Rosa ont en effet échoué dès les qualifications quand, côté masculin, la superstar Nyjah Huston est passé à côté de sa finale (7e sur 8).

Une chose est sûre en park: la très jeune et populaire Britannique Sky Brown, N.3 mondiale, qui vient de fêter ses 13 ans et dont la mère est japonaise, sera très attendue. Si elle remporte la médaille d'or, elle deviendra la plus jeune championne olympique de l'histoire des JO d'été.

Les Nippones Misugu Okamoto, 15 ans, et Sakura Yosozumi font également partie des favorites.

Chez les hommes, les principaux prétendants seront américains, comme Heimana Reynolds, Cory Juneau et Zion Wright ou brésiliens, comme Pedro Barros et Luiz Franscico.

Le Japon a fait main basse sur les titres du street: Yuto Horigome, 22 ans, s'est imposé chez les messieurs et Momiji Nishiya, bientôt 14 ans, l'a emporté chez les dames.

Les deux Français du park tenteront de se hisser parmi les huit finalistes, comme Vincent Milou et Aurélien Giraud, en street, qui ont pris respectivement les 4e et 6e place de la finale.

Matheron a échangé avec "son meilleur ami" Giraud, en lice une semaine avant lui sur le site olympique et a confié que Milou lui avait donné "deux trois conseils sur le bowl" de Tokyo.

Le skate est l'un des cinq sports additionnels lors de ces Jeux avec le surf, le karaté, l'escalade et le baseball/softball.

