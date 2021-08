JO-2020/Basket: les Français domptent Doncic et prennent rendez-vous avec l'histoire

Les Français Nicolas Batum (g) et Moustapha Fall contre la Slovénie en demi-finale du basket aux JO de Tokyo, le 5 août 2021

Saitama (Japon) (AFP)

Héroïques, les basketteurs français ont vaincu la Slovénie (90-89) jeudi à Saitama, pour s'offrir l'opportunité de réaliser le plus grand exploit de leur histoire, en finale des Jeux de Tokyo, où ils tenteront de ravir l'or olympique aux Etats-Unis, triple champions en titre.

Et "Batman" surgit dans la nuit tokyoïte pour sauver les Bleus! Nicolas Batum, capitaine héroïque, déjà auteur de trois contres jusque-là, dont deux sur le super-héros d'en face Luka Doncic, auteur d'une superbe performance, est ainsi parvenu à préserver l'avantage d'un point en bloquant le double pas de Klemen Prepelic dans la dernière seconde, qui n'avait plus que ses yeux pour pleurer.

Auparavant un panier à trois points à 56 secondes de la fin de Timothé Luwawu-Cabarrot, avait donné un sacré ballon d'oxygène dans cette fin de match irrespirable. Jusqu'à ce qu'Evan Fournier, auteur de 23 points, fasse une faute offensive, synonyme d'exclusion, et Prepelic de planter derrière l'arc, pour redonner le sourire carnassier à ces Slovènes si redoutables.

"On est soulagés, parce que c'était un match à +runs+ avec des moments forts et des moments faibles. Nico a fait du +Batman+ sur la fin, mais il faut se remobiliser parce qu'on veut l'or. Ca fait deux ans qu'on pense à notre défaite contre l'Argentine (en demi-finale du Mondial-2019)", a réagi Fournier sur France Télévisions.

Le Français Rudy Gobert (g) face au Slovène Mike Tobey en demi-finale du basket aux JO de Tokyo, le 5 août 2021 Aris MESSINIS AFP

Il s'agit de la troisième finale olympique de la France, après celle de 1948 et celle de 2000, toutes les deux perdues face aux... Etats-Unis.

A Sydney en 2000, Antoine Rigaudeau, Laurent Sciarra, Yann Bonato and Co avaient cédé de peu (85-75) face à la Team USA de Kevin Garnett, Jason Kidd et Vince Carter.

- Triple-double pour Doncic -

Ils peuvent croire en leur étoile face à une équipe qu'ils ont battue pour la deuxième fois d'affilée, samedi dernier en début de compétition (83-76), deux ans après le quart de finale victorieux (89-79) du Mondial-2019.

Les Etats-Unis seront eux animés d'une revanche à double titre donc. Et force est de constater que douze jours après leur mauvaise entrée en matière, ils ont su se ressaisir. D'où l'impression, qui n'en sera pas qu'une, de voir se dresser face aux Bleus un tout autre adversaire, certes encore un peu lent au démarrage de ses matches, mais apparaissant comme un rouleau-compresseur ensuite. L'Espagne en quarts, puis l'Australie en demie, tout aussi impuissante, en ont fait les frais.

La star de la Slovénie Luka Doncic déçu après la défaite contre la France en demi-finale des JO de Tokyo, le 5 août 2021 Aris MESSINIS AFP

Avant de rêver à une médaille d'or, les Français sont au moins assurés de décrocher au pire l'argent, même si évidemment telle n'est pas leur ambition. Et pour cela, ils ont été fidèles à ce qui fait leur force, la défense, en tentant de museler du mieux possible celui que nombreux considèrent comme le meilleur joueur au monde actuellement, Luka Doncic.

Le prodige slovène n'a pas marqué 48 points comme contre l'Argentine en début de compétition, ce qui a fait de la nouvelle star NBA, au Dallas Mavericks, un des chouchous des Jeux. Mais il a réussi un énorme triple-double (16 pts, 18 passes, 10 rbds) et sa connexion favorite avec Mike Tobey (23 pts) a souvent fait mal aux Bleus.

Le Français Nando De Colo (g) en action contre la Slovénie en demi-finale des JO de Tokyo, le 5 août 2021 Aris MESSINIS AFP

Mais en face, avant que Batman surgisse, ce sont tous les Français qui ont fait front, à l'image de Rudy Gobert, "Gobzilla des panneaux" (9 pts, 16 rbds, 4 contres). Et que dire de Nando De Colo, qui a sorti le match des grands soirs avec 25 points, sinon que ces Bleus ont des super-héros aux JO.

