JO-2020: deuxième finale de suite des handballeuses françaises

Tokyo (AFP)

Les handballeuses françaises se sont qualifiées pour leur deuxième finale olympique de suite et ont assuré une 31e médaille à la France en s'imposant face à la Suède (29-27) vendredi au Yoyogi stadium.

Les Bleues disputeront l'or aux grandes favorites norvégiennes ou aux Russes, opposées dans l'autre demi-finale vendredi (21h00 à Tokyo/14h00 à Paris).

"J'avais dit aux filles qu'on allait aller au bout, annonce Allison Pineau. On est à un match de la plus belle des médailles."

Cinq ans après, les voilà de retour en finale des Jeux. La phrase suffit à dessiner un exploit, les circonstances le précisent plus encore.

Le sort s'est acharné sur les joueuses d'Olivier Krumbholz au printemps. Les vice-championnes olympiques ont perdu sur blessures leur capitaine Siraba Dembélé, leur shooteuse Orlane Kanor et l'arrière droite Aïssatou Kouyaté. Une série d'autant plus injuste que sans le report d'un an des Jeux, elles auraient sans doute foulé le parquet du Yoyogi stadium.

"On pense à Alex (Lacrabère, rentrée en France au cours du tournoi, ndlr), à Sira, à Orlane depuis le début", souligne la gardienne Cléopâtre Darleux.

L'entame de tournoi pénible, quatre premières rencontres conclues par une seule victoire et une impression de fébrilité ont pu faire croire que c'était trop pour conquérir au Japon le seul titre qui manque à leur palmarès, l'or olympique.

Trois matches plus tard et autant de succès face aux Brésiliennes, aux Néerlandaises championnes du monde et donc aux Suédoises, elles ne sont plus qu'à un pas du titre.

- Force collective -

"C'est extraordinaire de se dire qu'une nouvelle fois, d'affilée, on retourne en finale olympique. Je mesure tout le chemin parcouru et le privilège d'être là. C'est beaucoup d'émotion", savoure la cadre Allison Pineau, remuée.

Une force collective se dégage de ces Bleues championnes du monde (2017) et d'Europe (2018). Même dans un rôle d'entrante depuis le début du tournoi, Allison Pineau porte cette équipe dans les moments de flottements.

Les Bleues, impériales contre la Suède, sont qualifiées pour la finale du tournoi olympique de hand à Tokyo, le 6 août 2021 Franck FIFE AFP

Et après Amandine Leynaud, presque imperméable face aux Pays-Bas (22 arrêts, 51%), c'est Cléopâtre Darleux qui a pris le relais vendredi.

Entrée après la pause, la deuxième gardienne a signé 7 arrêts (35%) dont une double parade décisive à la 54e minute pour permettre aux siennes de conserver une avance de deux buts (26-24). Sans doute le tournant de cette rencontre accrochée, plus âpre qu'imaginé deux jours plutôt quand les joueuses d'Olivier Krumbholz avaient écrasé les Néerlandaises (32-22) dans un de ces jours difficiles à répéter, quand tout s'aligne.

"Personnellement, j'étais un peu paniquée quand on n'arrivait pas à se détacher et que les minutes passaient", admet Pauletta Foppa, la jeune pivot de cette équipe (20 ans).

Gros match pour les gardennes de l'équipe de France Cléopatre Darleux et Amandine Leynaud qui fêtent la victoire sur la Suède à Tokyo, le 6 août 2021 Fabrice COFFRINI AFP

"Ça a été long, ça a été dur, reconnaît Allison Pineau, remuée. J'ai dit aux filles pendant un temps mort et aux vestiaires que ça allait se dessiner dans le temps. J'ai la sensation qu'on avait une pression, qu'il fallait qu'on mène. Pas du tout, il fallait faire le dos rond."

