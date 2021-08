JO-2020: le Néerlandais Harrie Lavreysen champion olympique de vitesse cycliste sur piste

Publicité Lire la suite

Izu (Japon) (AFP)

Le Néerlandais Harrie Lavreysen, double champion du monde en titre, est devenu vendredi champion olympique de vitesse en cyclisme sur piste, en battant en finale son compatriote Jeffrey Hoogland en trois manches.

La médaille de bronze est revenue au Britannique Jack Carlin, vainqueur du Russe Denis Dmitriev en finale de classement. Lavreysen et Hoogland dominent l'épreuve reine du cyclisme sur piste depuis maintenant trois saisons: ils s'étaient déjà affrontés en finale des Mondiaux 2019 à et 2020 à Berlin, et Lavreysen l'avait emporté à chaque fois. Associés à Matthijs Buchli, les deux hommes avaient aussi empoché mardi l'or de la vitesse par équipe.

