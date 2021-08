JO-2020: les basketteuses américaines battent les Serbes et vont en finale

Publicité Lire la suite

Saitama (Japon) (AFP)

Les basketteuses américaines, en quête d'un septième sacre olympique d'affilée aux Jeux de Tokyo, se sont facilement qualifiées pour la finale, en battant les Serbes (79-59), vendredi à la Super Arena de Saitama.

Team USA affrontera dimanche matin (11h30 locales, 4h30 françaises) la France ou le Japon, opposés en soirée dans l'autre demi-finale, pour tenter d'ajouter une neuvième médaille à son palmarès.

Comme à leur habitude, les Américaines ont démarré tambour battant leur match, créant un écart quasi rédhibitoire (25-12) dès la fin du premier quart-temps.

Et comme d'habitude, ce sont leurs intérieures qui ont fait le plus de dégâts, Breanna Stewart (12 pts, 10 rbds) et Britney Griner (15 pts, 12 rbds).

La shooteuse Chelsea Gray a aussi contribué (14 pts). Comme elle, la capitaine Sue Bird a trouvé deux fois la mire à longue distance (8 pts).

Cette dernière et Diana Taurasi, respectivement 39 et 40 ans, entreraient dans l'histoire de l'olympisme en cas de succès dimanche.

Car peu sont celles et ceux ayant remporté au moins un titre dans cinq éditions différentes (le rameur britannique Steve Redgrave, la kayakiste allemande Birgit Fischer, les escrimeurs hongrois Pal Kovacs, Aladar Gerevich et italienne Valentina Vezzali, et les cavaliers allemands Reiner Klimke et Isabell Werth).

