JO-2020 - Athlétisme: les Etats-Unis champions olympiques du relais 4x400 m hommes

Les Américains Michael Norman, Michael Cherry, Rai Benjamin et Bryce Deadmon, champions olympiques du relais 4x400 m, le 7 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 celebrate after winning the men's 4x400m relay final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 7, 2021.

Jonathan NACKSTRAND AFP