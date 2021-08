JO-2020 - Cyclisme sur piste: Benjamin Thomas et Donavan Grondin en bronze sur l'américaine

Les Français Donavan Grondin (d) et Benjamin Thomas, médaillés de bronze sur l'américaine, le 7 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont décroché samedi la médaille de bronze de l'américaine en cyclisme sur piste aux JO de Tokyo, apportant une 30e médaille à la France.

La paire danoise Lasse Hansen et Michael Morkov s'est imposée à l'issue de cette course aux points de 50 km disputée par équipes de deux coureurs qui se relaient à volonté, devant les Britanniques et les Français.

© 2021 AFP