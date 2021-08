JO-2020 - Toc toc, Tokyo: ce qui nous a frappés ce samedi

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Ils ne sont pas forcément tous champions olympiques mais ils écrivent aussi l'histoire de ces JO de Tokyo.

. PERF DU JOUR

Allyson Felix a remporté le relais 4x400 m avec ses compatriotes américaines. Avec cette onzième médaille, la Californienne de 35 ans passe devant un certain Carl Lewis au nombre de podiums olympiques et se trouve dorénavant juste derrière le Finlandais Paavo Nurmi (12e médaille entre 1920 et 1928) dans les annales de la discipline. Ce succès est aussi sa 7e médaille d'or.

. VISAGE DU JOUR

Rudy Gobert en larmes. Le pivot français a terminé la finale contre les Etats-Unis sur le banc après avoir été sorti pour 5 fautes. Avant cela, celui qui fut 3 fois désigné meilleur défenseur NBA avait été un artisan majeur de la résistance bleue face aux Américains (16 pts). Ce fut insuffisant. La France s'est inclinée (87-82). Cela valait bien quelques larmes.

Le Français Rudy Gobert à la fin de la finale olympique de basket, perdue face aux Etats-Unis, le 7 août 2021 à Tokyo Mohd RASFAN AFP

. HISTOIRE DU JOUR

En lançant son javelot à 87,58 m dès son premier essai, l'Indien Neeraj Chopra a offert au deuxième pays le plus peuplé du monde sa première médaille d'or en athlétisme, et la dixième de son histoire tous sports confondus, dont 8 en hockey sur gazon. L'Inde a pourtant été présente sans discontinuer aux Jeux olympiques d'été depuis 1920, après un premier passage en 1900 à Paris. Mais le pays se passionne bien plus pour le cricket. En athlétisme, l'Inde avait auparavant décroché deux médailles d'argent, par le même homme, Norman Pritchard, Indien d'origine britannique, sur le 200 m et le 200 m haies des Jeux de 1900.

L'Indien Neeraj Chopra célèbre son titre olympique au javelot, lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 7 août 2021 Ben STANSALL AFP

. PHRASE DU JOUR

"Ça fait chier que (Tarnovschi) soit là, qu'il soit aussi fort, on ne sait pas grand-chose de ce mec et en même temps je ne veux rien savoir de lui": une demi-heure après sa finale du C1 1000 m achevée à la quatrième place, le Français Adrien Bart était encore très remonté contre le Moldave Serghei Tarnovschi, en bronze, comme en 2016 à Rio avant d'être privé de sa médaille à la suite d'un contrôle antidopage positif.

Le Français Adrien Bart (d), lors de la demi-finale de l'épreuve du C1 1000 m des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 7 août 2021 Philip FONG AFP

. PHOTO DU JOUR

L'Américaine Nelly Korda, 23 ans et N.1 mondiale, a été sacrée championne olympique de golf. La famille Korda est une famille sportive. Tennisman, le père Petr a remporté l'Open d'Australie en 1998 et fut N.2 mondial, la mère Regina a aussi joué au tennis (56e place mondiale). A 21 ans, son frère cadet Sebastian perce sur le circuit ATP (45e), et enfin sa sœur aînée Jessica, qui fut la première à la féliciter sur le green, est 14e mondiale sur le circuit LPGA et s'est classée 15e du tournoi olympique.

© 2021 AFP