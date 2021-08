Foot: Les sept merveilles de Lionel Messi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Depuis ses débuts sous le maillot du FC Barcelone en 2004, Lionel Messi a multiplié les performances majuscules, au fil de matches qui ont marqué les mémoires.

. 18 avril 2007: Barcelone - Getafe

Lionel Messi n'a que 19 ans mais est déjà bien installé dans l'équipe de Frank Rijkaard. Le Barça mène 1-0 contre Getafe en demi-finale aller de Coupe du Roi, au Camp Nou, quand l'Argentin démarre balle au pied, pour un rush qu'il terminera 55 mètres plus loin après avoir éliminé six adversaires et trompé le gardien. Un but sensationnel comme un calque de celui de son illustre aîné, Diego Maradona, contre l'Angleterre lors du Mondial-1986. Le Barça l'emportera 5-2 avec deux buts et une passe décisive de son N.19.

. 27 mai 2009: Barcelone - Manchester United

Sous les ordres de Guardiola, le Barça se hisse en finale de Ligue des champions. Face à Cristiano Ronaldo, Messi inscrit le deuxième but de son équipe, fatal aux Mancuniens. A la 70e, alors que les +Red Devils+ poussent pour revenir, le petit argentin s'élève entre les deux colosses Nemanja Vidic et Rio Ferdinand pour tromper Edwin van der Sar de la tête. Au moment de célébrer, Messi ne peut dissimuler un grand sourire, signe de sa surprise d'avoir réussi à chiper le ballon à de tels géants.

. 6 avril 2010: Barcelone - Arsenal

Ce jour-là, la +Pulga+ ne laisse aucune chance aux Gunners, qui avaient tenu en échec les Barcelonais 2-2 à l'aller, en quart de finale de la Ligue des champions. Au retour, Leo Messi, au sommet de son art, signe un chef-d'oeuvre, faisant étalage de son talent avec un quadruplé, pour une victoire 4-1.

. 27 avril 2011: Real Madrid - Barcelone

Le rendez-vous est immense: un Clasico en guise de demi-finale de Ligue des champions. Lors du match aller, les deux équipes se neutralisent jusqu'à la 76e. Le natif de Rosario sort alors de sa boîte pour inscrire les deux buts de la rencontre, dont un après une chevauchée qui le voit passer en revue la défense des +Merengues+, et conclure d'une frappe croisée. 1-1 au retour, le Barça file en finale d'une C1 qu'il remportera contre Manchester United (3-1) avec un but... de Lionel Messi.

. 6 mai 2015: Barcelone - Bayern Munich

Un peu plus de quatre ans plus tard, au même stade de la compétition, l'ogre munichois se rend au Camp Nou pour un sommet européen. Pour ce match aller, les débats sont serrés, et encore une fois, Lionel Messi trouve la faille à moins d'un quart d'heure de la fin. Un premier but d'une frappe puissante, un second où il élimine Boateng d'un dribble supersonique avant de tromper Neuer d'un ballon piqué... Son ami Neymar parachève un succès décisif pour accéder à la finale, encore une fois remportée, contre la Juventus.

. 23 avril 2017: Real Madrid - Barcelone

Dans un Clasico bouillant et capital dans la course au titre, pour la 33e journée de Liga, les deux géants d'Espagne se rendent coup pour coup. Messi s'illustre une première fois en maintenant son équipe dans la rencontre. A la fin du temps réglementaire, les deux clubs sont dos à dos (2-2), jusqu'à ce que le N.10 ne surgisse dans le temps additionnel pour inscrire son 500e but sous la tunique des Blaugranas. L'Argentin s'avance alors devant le kop des supporters madrilènes en retirant son maillot, qu'il exhibe à un auditoire médusé. L'image fera le tour du monde.

. 11 juillet 2021: Brésil - Argentine

Au Maracana, l'icône argentine finit par obtenir ce qui lui manquait tant: un trophée avec sa sélection. Contre l'ennemi juré brésilien, l'Albiceleste s'impose 1-0 après trois finales perdues depuis les débuts internationaux de Leo Messi. Si c'est Angel Di Maria qui inscrit le but victorieux, son capitaine de 34 ans, fêté par ses équipiers, soulève le trophée à l'issue d'une compétition où il a fait forte impression.

