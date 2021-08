L'Argentine suit avec passion la révolution française de Messi

Publicité Lire la suite

Buenos Aires (AFP)

"Il arrive et révolutionne Paris". A 11.000 km de la France, la signature au Paris SG du capitaine de la sélection argentine Lionel Messi est suivie avec ferveur dans les rues et les médias du pays sud-américain.

"Messi et le jour du 10", note le quotidien sportif Olé, en référence à la date d'arrivée de Messi à Paris et à son numéro de maillot en sélection.

Les correspondants des télévisons argentines à Paris et à Barcelone occupent inlassablement les écrans, tandis que dans les rues de Buenos Aires chacun commente le transfert du sextuple Ballon d'or.

"Il est arrivé au bout d'un cycle à Barcelone et c'est bien pour lui d'avoir de nouveaux horizons. Il mérite tout ce qu'il y a de mieux parce qu'il est le meilleur joueur du monde", a déclaré auprès de l'AFP José Iturria, un travailleur de la santé de 60 ans.

Dario Luque, un employé de 38 ans, convient également que ce changement de club "va lui donner un nouveau souffle, et, en plus d'être un très bon joueur, il est entouré d'autres stars. C'est bon pour lui et l'équipe".

- "Arriba campeon" -

L'ambassadeur argentin en France, Leonardo Costantino, s'est réjoui du fait que Messi "(allait) devenir le grand ambassadeur argentin à Paris".

Les supporters argentins suivent depuis Buenos Aires les exploits de la bande à Leo Messi en finale de la Copa America, le 10 juillet 2021 ALEJANDRO PAGNI AFP/Archives

"C'est une source de fierté. Une joie immense pour tous et un grand choc. Nous avons la chance d'avoir le meilleur joueur du monde à Paris", a-t-il déclaré à la télévision argentine, assurant avoir reçu "beaucoup d'appels" de personnes qui souhaitaient le rencontrer.

La Fédération argentine de football (AFA), émue par les larmes de Messi en conférence de presse lorsqu'il a fait ses adieux au Barca, a dédié au capitaine de la sélection une vidéo émouvante sous le titre "Arriba campeon" (Allez champion).

Pour Elvio Paolorosso, ancien préparateur physique du FC Barcelone et de l'équipe nationale argentine sous Tata Martino (2014-2016), "le PSG est une équipe pleine de stars, l'une des meilleures du moment. C'est l'équipe idéale" pour la suite de la carrière de Messi qui va retrouver un entraîneur argentin, Mauricio Pochettino "qui lui facilitera les choses", a-t-il estimé à la radio.

"Regarder le FC Barcelone sans toi ne sera plus jamais la même chose", a regretté lundi l'ex-international argentin Javier Mascherano, qui a partagé avec Messi huit années sous les couleurs de Barcelone, avant de quitter le club blaugrana en 2018.

La superstar argentine Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir à l'aéroport du Bourget au nord de Paris, le 10 août 2021 Sameer Al-DOUMY AFP

Selon Javier Mascherano, "une nouvelle étape commence et il ne fait aucun doute que tu laisseras ta marque indélébile où que tu ailles".

© 2021 AFP