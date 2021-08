Foot: Sur les réseaux sociaux, Mbappé souhaite "la bienvenue" à Messi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Kylian Mbappé a souhaité jeudi "la bienvenue" à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux, deux jours après la signature de l'Argentin au Paris SG.

"Welcome to Paris, Léo" a posté le champion du monde français sur Instagram et Twitter, en accompagnant cette phrase de photos des deux hommes. Cette publication intervient alors que demeurent les incertitudes autour du futur à Paris de Mbappé, dont le contrat expire dans un an.

