Foot : Toulouse leader de Ligue 2, en attendant le Paris FC

Paris (AFP)

Toulouse occupe samedi soir la tête du classement de Ligue 2 grâce à sa victoire à domicile contre Bastia (1-0), dans le cadre de la 4e journée de championnat.

Le "Téfécé" a pris l'avantage grâce à un pénalty inscrit par le Néerlandais Branco van den Boomen, après une main dans la surface du capitaine corse Christophe Vincent.

Grâce à cette troisième victoire consécutive, les hommes de Philippe Montanier comptent 10 points et dépassent provisoirement le Paris FC, qui accueillera lundi l'AJ Auxerre (20h45).

A seulement un point des Violets, les Sochaliens remontent et se classent en troisième position grâce à leur succès contre Dunkerque (1-0). Les Jaune et Bleu ont pris l'avantage grâce à leur capitaine Gaétan Weissbeck avant la pause et n'ont pas été inquiétés par la suite par les Nordistes.

Grâce à ce succès, Sochaux dépasse Nîmes, qui n'a pas su trouver la faille contre Pau (0-0). Les Crocos ont marqué le pas au stade des Costières après deux victoires consécutives.

En bas du classement, Amiens a marqué ses premiers points de la saison sur la pelouse du Roudourou contre Guingamp. Après trois défaites en autant de matchs, les Picards se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Jayson Papeau et Jack Lahne.

Grenoble occupe donc désormais la 20e place, laissée vacante par les Amiénois, après sa défaite sur la pelouse de Niort (1-0). C'est l'ancien Marseillais Bilal Boutobba qui a délivré les siens, idéalement placés après quatre rencontres (7e).

Du côté des anciens pensionnaires de Ligue 1, Nancy n'a pas su profiter de la contre-performance grenobloise pour sortir de la zone rouge. Opposés à Valenciennes au stade Marcel-Picot, les Chardons se sont inclinés sur un but de Gaétan Robail (1-0). Enfin, Dijon poursuit son début de saison difficile avec une défaite 2-1 à Quevilly. Les Dijonnais sont 18e et ne comptent qu'un point en quatre rencontres.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Rodez et Le Havre se sont neutralisé dans l'Aveyron (0-0).

Le duel entre Ajaccio et Caen a lui été reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif corse.

