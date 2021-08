L1: Galtier de retour à Lille, Messi présenté au Parc

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Week-end riche en symboles en Ligue 1: le Parc des Princes s'annonce surchauffé avec la présentation de Lionel Messi en marge de PSG-Strasbourg, tandis que l'entraîneur de Nice Christophe Galtier retourne à Lille défier le Losc, lors d'une 2e journée clôturée dimanche par Marseille-Bordeaux.

- Le duel: Marseille-Bordeaux -

Pour conclure le week-end, un classique du Championnat de France est programmé dimanche (21h00), entre Bordeaux et Marseille. Les hommes de Jorge Sampaoli, spectaculaires lors de la 1re journée à Montpellier (victoire 3-2), sont attendus au Vélodrome pour la première fois de la saison en compétition.

Le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet (3e d) félicité par ses équipiers après son but marqué contre Montpellier, lors de leur match de L1, le 8 août 2021 au Stade de La Mosson Pascal GUYOT AFP/Archives

Quelque 50.000 supporters sont espérés dans l'enceinte, qui augmente progressivement sa jauge, et ils seront nombreux à braquer leurs regards sur les nouvelles recrues, dont Cengiz Ünder, buteur à Montpellier, et Konrad De La Fuente, déjà fringant.

Les Girondins de Vladimir Petkovic, battus 2-0 à domicile par le promu Clermont dimanche, espèrent éviter une autre saison compliquée, après avoir difficilement arraché leur maintien.

La joie de l'attaquant clermontois Mohamed Bayo, après son but marqué contre Bordeaux, lors de leur match de L1, le 8 août 2021 au Stade Matmut-Atlantique Philippe LOPEZ AFP/Archives

- Le stade: un Parc des princes incandescent -

L'adversaire, Strasbourg, n'est pas forcément le plus attendu de la saison, mais la soirée du Paris SG, samedi (21h00), suscite presque autant d'attentes chez les supporters qu'une belle affiche de Ligue des champions.

Non contents de retrouver leur Parc des princes après 17 mois de huis clos ou de jauge très réduite, les fans parisiens sont d'autant plus enflammés que leur club vient de réaliser la signature la plus retentissante de l'ère qatarienne, avec l'arrivée du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi.

Pas question pour l'Argentin de reprendre tout de suite la compétition, faute de préparation, mais qu'importe: la présentation de la superstar, en marge de la rencontre, suffit à elle seule à attirer les foules, comme mercredi lors de sa présentation à la presse au même endroit.

Les attaquants du Paris Saint-Germain, l'Argentin Lionel Messi (g) et le Brésilien Neymar, à l'entraînement, le 13 août au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye Bertrand GUAY AFP

Depuis mardi, les maillots floqués "Messi" et du N.30 partent à toute vitesse, et les billets pour le Parc se revendent à prix d'or, quand bien même plusieurs cadres, dont Neymar, restent encore en phase de reprise, et que Sergio Ramos, une autre recrue majeure, est blessé.

Des supporters du Paris Saint-Germain posent avec le nouveau maillot de l'attaquant argentin Lionel Messi qu'ils viennent d'acheter, le 11 août 2021 dans la boutique du club sur l'avenue des Champs-Elysées Bertrand GUAY AFP/Archives

Côté sportif, la rencontre sera l'occasion pour Kévin Gameiro, recrue strasbourgeoise, de retrouver une pelouse qu'il connaît bien, pour l'avoir foulée durant deux saisons. Pour le PSG, l'objectif est d'enchaîner un deuxième succès après celui, poussif, face à Troyes (2-1).

- Les entraîneurs: Galtier et Baticle, souvenirs, souvenirs... -

Hasard du calendrier, deux entraîneurs de Ligue 1 retrouvent ce week-end leur ancienne équipe. Gérald Baticle, l'ancien adjoint lyonnais, reçoit l'OL avec Angers dimanche (13h00), tandis que Christophe Galtier, l'homme du titre du Losc en 2021, se rend dans le Nord à la tête de l'OGC Nice samedi (17h00).

Moins de trois mois après son titre de champion de France avec Lille, Galtier ne veut pas se faire submerger par l'émotion de retrouver son ancien club. "Je laisse de côté l'aspect affectif. Je serai très froid, dans la compétition. Très déterminé", a-t-il prévenu, concentré sur son écurie niçoise, peu inspirée lors de la première journée contre Reims (0-0).

Le nouvel entraîneur de Nice, Christophe Galtier, lors du match de L1 à domicile contre Reims, le 8 août 2021 à l'Allianz Riviera Valery HACHE AFP/Archives

Du côté d'Angers, Baticle déploie son costume d'entraîneur principal avec réussite - une victoire 2-0 à Strasbourg en ouverture - après dix ans en tant qu'adjoint à l'OL. Face à son ancien club, l'entraîneur du SCO pourra mesurer sa progression dans le management.

Le nouvel entraîneur d'Angers, Gérard Baticle, lors du match de L1, le 8 août 2021 au Stade de La Meinau à Strasbourg SEBASTIEN BOZON AFP/Archives

Ce changement de cap, "c'est une évolution, que je vis intensément, avec énergie", a développé le technicien dans les colonnes du Progrès vendredi.

De l'autre côté du terrain, l'OL de Peter Bosz recherche son premier succès, après son match nul contre Brest (1-1).

