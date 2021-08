Tour d'Espagne : Jasper Philipsen sur le fil

Le Belge Jasper Philipsen célèbre sa victoire dans la 2e étape de la Vuelta, courue entre Caleruega et Burgos, le 15 août 2021

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Le calme, longtemps, sur les 166 kilomètres de cette deuxième étape du Tour d'Espagne dimanche, a précédé la tempête et un premier sprint massif remporté sur le fil par le belge Jasper Philipsen, Roglic conservant le maillot rouge.

A 23 ans, l'un des favoris de cette étape réservée aux sprinteurs a répondu présent, tout comme Fabio Jakobsen, à qui il a manqué un rien pour s'imposer. Derrière, Arnaud Démare, qui réalise sa première Vuelta, et en quête de rachat après un Tour de France décevant, n'a terminé que 14e. Michael Matthews complète le podium du jour.

En ce dimanche, pour cette étape entre Caleruega et Burgos, Philipsen a réalisé le coup double. Une deuxième victoire d'étape sur la Vuelta, un an après la première, et l'assurance de repartir ce soir avec le maillot vert du meilleur sprinteur sur le dos.

"C'était un rêve mais je ne voulais pas y penser. Cela montre à quel point tout le monde dans l'équipe est motivé", a savouré le coureur de 23 ans, quelques minutes après son arrivée. Lors du Tour de France déjà, il était arrivé dans les trois premiers à six reprises.

Le Belge Jasper Philipsen (d) remporte la 2e étape de la Vuelta, courue entre Caleruega et Burgos, le 15 août 2021 ANDER GILLENEA AFP

"J'ai déjà du faire un sprint pour revenir dans la roue de mes coéquipiers avant le sprint final. Philipsen a eu un peu plus de jus" a analysé de son côté Jakobsen au micro d'Eurosport.

Roglic voit toujours rouge

Le maillot rouge, lui, restera sur les épaules de Primoz Roglic, qui devance de 4 secondes désormais l'Espagnol Alex Aranburu, arrivé 2e du sprint intermédiaire (à 17 kilomètres) et 5e de l'étape.

Le Slovène Primoz Roglic, maillot rouge de leader de la Vuelta, après la 2e étape, le 15 août 2021 disputée entre Caleruega et Burgos ANDER GILLENEA AFP

Si le ciel a été sans nuage tout au long de la journée, cette deuxième étape a longtemps été calme elle aussi. Pendant un temps, le trio espagnol Diego Rubio, Sergio Roman Martin et Xabier Mikel Azparren, a formé l’échappée de la journée, avant d'être finalement avalé par un peloton peu distancé.

Tout s'est finalement emballé dans les derniers kilomètres, avec d'abord une chute à 4 kilomètres de l'arrivée. Si certains coureurs ont perdu du temps --comme le britannique Adam Yates, 31 secondes--, elle a été sans conséquence pour les sprinteurs de devant qui se sont offert au final une bataille âpre. Mais c'est bien Philipsen qui pouvait lever les bras. C'est ainsi la troisième victoire pour Alpecin-Fenix sur un sprint massif après celles de Tim Merlier sur le Giro et le Tour de France.

Lundi, la troisième étape sera synonyme de retour de la montagne. 202,8 kilomètres attendent les coureurs entre Santo Domingo de Silos et Picon Blanco avec deux difficultés de catégorie 3.

© 2021 AFP